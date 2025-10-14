overcast clouds
ЦЕНА СРЕБРА ДРАСТИЧНО СКОЧИЛА Сребро скупље 70% због велике потражње и несташица у Индији

14.10.2025. 11:51 11:59
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
ЛОНДОН/ ЊУЈОРK: Цене сребра бележе најбржи раст међу племенитим металима, пошто су глобалне несташице и повећана потражња из индустрије и инвестиционих фондова, као и рекордне куповине у Индији, довеле до скока вредности од 70 одсто од почетка године.

Раст цена сребра је последица неколико фактора, међу којима је потражња за сигурним уточиштем за капитал током геополитичких тензија и фискалне неизвесности, ограничена понуда и сезонски раст потражње у Азији, преноси Блумберг.

За разлику од злата, сребро има широку индустријску примену и користи се у електричним возилима, батеријама, соларним панелима и медицинској опреми.

Управо та комбинација инвестиционе и индустријске потражње створила је снажан притисак на тржиште.

Подаци Лондонског удружења за трговину племенитим металима (ЛБМА) показују да су залихе сребра у Лондону пале за трећину од 2021. године, док је глобална потражња премашила производњу већ четири године заредом.

Највећу потражњу бележи Индија, где сезона прослава и предстојећи фестивал Дивали традиционално доносе повећану куповину сребра за накит и инвестиције. Увоз сребра у земљу се готово удвостручио у односу на прошлу годину.

Ове године додатни притисак створиле су америчке царине на увоз метала, које су подстакле спекулативну куповину и довеле до несташице физичких резерви. Спот цене сребра у Лондону сада се тргују уз вишегодишње премије у односу на фјучерсе у Њујорку, што је изазвало надметање за обезбеђење физичких испорука.

Главни произвођачи сребра, Мексико, Перу и Kина, суочавају се с регулаторним и еколошким ограничењима, док нови рударски пројекти напредују споро, тако да на тржишту и даље постоји дефицит понуде.

Индустрије које се ослањају на сребро, попут произвођача соларних панела, већ упозоравају да би дуготрајно високе цене овг метала могле да угрозе њихову профитабилност и убрзају потрагу за алтернативним материјалима.

