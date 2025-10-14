БИЋЕ МНОГО ПОСЛА ЗА ИНСПЕКЦИЈУ
ЛАЗАРЕВИЋ: ОГРАНИЧЕЊЕ МАРЖИ ДОНЕЛО РЕЗУЛТАТЕ Трговци су покушавали да заобиђу правила НЕКОРЕКТНИМ ПОНАШАЊЕМ САМО ОТЕЖАВАЈУ СЕБИ СИТУАЦИЈУ
БЕОГРАД:Министарка унутрашње и спољне трговине Јагода Лазаревић изјавила је данас да је министарство успоставило комуникацију са великим бројем компанија добављача, од којих добија информације како изгледају притисци појединих трговаца након доношења Уредбе о ограничавању маржи.
Министарка је додала да је следеће недеље планиран велики састанак са добављачима поручујући да држава стоји иза њих, као и иза потрошача.
Она је за ТВ Прва рекла да је позив упућен и малим, средњим и великим предузећима и истакла да држава стоји иза њих, јер, како каже, зна да постоји страх код неких од добављача због притисака трговаца.
"Апелујем да се одазову на овај састанак који ће бити одржан следеће недеље у организацији Привредне коморе Србије, али то није једини контакт, остаје да нам се директно обрате након тога. Борићемо се за сваку компанију", рекла је Лазаревић.
Навела је да подаци показују да је доношење Уредбе о ограничавању маржи био добар потез.
"Јуче објављени подаци о дефинитивном и неупитном обуздавању инфлације, која је на најнижем нивоу од априла 2021. године, су нам, не само добар индикатор, него и смерница да наставимо да се боримо", казала је Лазаревић.
Трговци некоректним понашањем себи отежавају ситуацију
Апеловала је и на трговце да буду коректни, јер, како каже, министарство добија информације са терена а трговци некоректним понашањем само отежавају себи ситуацију.
"Ја сам за фер однос и не желимо да угасимо трговце, далеко од тога, они треба да раде, да послују, привређују и да профитирају, али морамо да доведемо неке ствари у ред и идеја за наше потрошаче је да они купују добре производе по повољним ценама и да коначно зауставимо, што верујем да смо за сада урадили, спиралу подизања цена која је била терет за буџет апсолутно сваког појединца", рекла је она.
Додала је да се узда у ефекте предстојећег закона о спречавању непоштених трговачких пракси, јер ће тим законом бити забрањене неке од непоштених пракси трговаца, док ће неке, бити ограничене у одређеним условима.
"Трговци су покушавали да заобиђу правила, а те аномалије препознала је и Европска унија – најслабији у ланцу највише су погођени таквим непоштеним праксама, јер им је преговарачка снага мања. Управо то треба да реши нови закон, који доносимо до краја године. Користили смо добра решења појединих држава ЕУ, која нам дају смернице како да инкорпорирамо најбоље праксе и спречимо непоштене трговачке праксе. Користићемо елементе неколико закона који су се показали успешним", рекла је Лазаревић.
Министарка је додала да се у процесу израде закона пажљиво разматрају и коментари и препоруке обе стране - и добављача и трговаца.
"Следеће недеље, у сарадњи са Привредном комором Србије, планирамо састанак са добављачима како бисмо их чули, и овим путем их позивам да се одазову. Верујем да постоји одређени страх, али треба да знају да држава чврсто стоји иза њих. Након тог састанка, желимо да разговарамо и са трговцима који су обухваћени мером, како бисмо дошли до избалансираног решења. Ми нисмо за тоталну забрану свега, али неких ствари више једноставно не сме да буде", нагласила је министарка.
Лазаревић је најавила формирање радне групе коју ће чинити представници државе и привреде, како би се заједнички дошло до најбољих решења за проблеме који трају годинама.
Навела је и да је тржишна инспекција изузетно активна, с циљем да се обезбеди поштовање уредбе.
"У првој фази контролишемо поштовање уредбе у сегменту ограничења маржи. Контроле су урађене или су у току, у четири највећа трговинска ланца, у укупно 205 објеката. Циљ је да се утврди да ли постоји повреда уредбе у том сегменту. Следећи циклус контрола односиће се на поштовање ограничења ванфактурних давања. Биће много посла за инспекцију, али за сада добро пливамо", рекла је Лазаревић.
Додала је да има довољно инспектора широм Србије, али да је документација коју прегледају изузетно обимна, те да су поједини трговци наменски засипали инспекцију документима како би отежали рад.
На молбу да пошаље поруку свим странама, поновила је да држава стоји иза добављача и произвођача, те да ће истрајати до краја.
Поручила је да нема разлога за страх, јер држава штити њихов интегритет.
"Борићемо се за сваку компанију, и зато их позивам да се одазову састанку који организујемо са ПКС. С друге стране, ми не желимо да угасимо трговце - они треба да послују и остварују профит, али морамо да уведемо ред јер потрошачи заслужују добре производе по нормалним ценама. Истрајни смо и верујем да ће грађани то препознати", закључила је министарка Лазаревић.