ПРОНАЂЕНО НАЈВЕЋЕ НАЛАЗИШТЕ ЛИТИЈУМА У ЕВРОПИ Откриће немачке компаније које би могло донети милијарде и нова радна места
Немачка компанија Нептун енерџи објавила је да је открила огромно налазиште литијума у области Алтмарк, у региону Саксонија-Анхалт, што би могло да донесе преокрет у немачкој аутомобилској индустрији пошто је ова сировина основна компонента батерија за електричне аутомобиле, али и смартфона и таблета.
Експлоатација литијума могла би да донесе милијарде евра немачкој економији, пошто према тврдњама компаније, налазиште садржи 43 милиона тона литијум-карбонат еквивалента (ЛЦЕ), преноси Билд.
То би значило да је у питању једно од највећих налазишта литијума на свету.
Ова сировина се неће вадити на традиционалан начин, већ се планира да из дубине земље на површину буде испумпавана термална вода, а литијум би се вадио помоћу система филтера и потом би се вода враћала у земљу.
Компанија у периоду до 2042. очекује производњу до 25.000 тона литијума годишње, чија би вредност достигла 6,4 милијарде евра, као и отварање 1.500 радних места.
Све је, ипак, још у почетној фази, па се индустријска експлоатација очекује тек око 2033. године, наводи немачки лист.