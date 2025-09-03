ЈАВНОСТИ УСКРАЋЕНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ Португал прекршио међународне уговоре у процесу добијања ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ЛИТИЈУМ
Португал је прекршио међународне уговорне обавезе спречавајући јавност да током процеса добијања еколошке дозволе приступи кључним информацијама о највећем европском пројекту рударења литијума, саопштено је данас из Комитета за усклађеност са Архуском конвенцијом Уједињених нација.
Године 2023, португалска агенција за заштиту животне средине АПА дала је условно одобрење, уз одређене корекције, компанији Савана Рисорсис са седиштем у Лондону за развој рудника литијума у северном региону Баросо, који је од 2018. године на листи светске пољопривредне баштине, преноси Ројтерс.
Локални становници и еколози су се противили пројекту, а данас су потврдили да налази Комитета о усклађености са Архуском конвенцијом Уједињених нација потврђују њихов захтев за укидање дозволе издате компанији Савана Рисорсис.
У својим налазима, Комитет Уједињених нација је навео да Португал није поштовао права грађана на информације о животној средини и на учешће у процесу издавања дозвола – права загарантована конвенцијом из 2001. године, коју је та земља ратификовала 2003. године.
Архуска конвенција је међународни споразум усвојен 1998. године у Архусу у Данској који грађанима даје три кључна права у односу на животну средину - право на приступ информацијама о животној средини, право на учешће у доношењу одлука о животној средини и право на правну заштиту у случају повреде ових права.