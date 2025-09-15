ЦЕНЕ ПАПРЕНЕ, А ПОТРАЖЊА ВЕЛИКА Килограм малина на пијацама у Србији кошта 800 динара! Парадајз и јабуке од 100 до 200 динара, а тек пошто су чварци и сланина...
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ: Касно лето је период у години када на пијаце широм Србије стиже разноврсно воће и поврће.
Све што су вредни пољопривредници месецима уназад узгајали сада је приспело на продају.
Доста муке било је током производне сезоне, јер су на род утицали прво рани мраз и град, а потом и велика суша. Ипад судећи по тезгама на пијаци у Горњем Милановцу, то није драстично утицало на цене.
Цене су махом сличне као прошле године, негде има и повећања. На пример парадајз кошта од 100 до 250 динара по килограму, зависи од квалитета. Јабуке су од 100 до 200 динара, крушке 300, кајсије, брескве и нектарине такође 300 динара. Најскупље су стандардно малине, килограм сада кошта 800 динара, каже за РИНУ један од продаваца на горњомилановчакој пијаци.
Упркос не тако ниским ценама, продавци кажу да људи купују, а потражња је стандардно највећа за сезонским воћем и поврћем.
Купују људи парадајз и паприку за зимницу. Још има домаћица које се одлучују да праве кући уместо да купују теглу по теглу у маркету. Вероватно да имају рачуницу, каже продавац.
Цене ораха, бадема, лешника по килограму су стандардно високе и крећу се око 1.500 динара по килограму. Килограм меда кошта 1.200 динара и то је цена која се није мењала.
Месне прерађевине и даље држе цену, па тако килограм сланине кошта од 900 до 1.600 динара, килограм чварака 1.600, а килограм масти 450 динара.