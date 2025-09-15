ПАОРИ ЧЕКАЈУ, МИНИСТАРСТВО НАЈАВЉУЈЕ: Цена сунцокрета биће позната у року од месец дана
БЕОГРАД: Представници Министарства пољопривреде одржали су данас састанак са произвођачима сунцокрета и уљарама и најавили да ће у наредних месец дана бити објављена коначна откупна цена сунцокрета, саопштило је министарство.
Пољопривредним произвођачима остављена је могућност да сами одлуче да ли ће своју робу продавати по тренутно понуђеним ценама или ће сачекати коначну одлуку уљара, речено је на састанку са пољопривредницима којем су присуствовали државни секретар Жељко Радошевић и други представници министарства.
У разговору је истакнуто да је буџет за пољопривреду у 2025. години рекордан и да је, према последњим статистичким подацима, пољопривредним произвођачима до сада исплаћено готово 90 милијарди динара по основу различитих подстицаја чиме ће држава у потпуности испунити своје обавезе према произвођачима.
До краја године планирана је исплата преосталих средстава опредељених буџетом, чиме ће држава у потпуности испунити своје обавезе према произвођачима, речено је на састанку.
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде наводи да ће наставити да посредује у договорима свих заинтересованих страна како би се заштитили интереси пољопривредних произвођача.
Како је речено на састанку, министарство ће пратити бонификације које уљаре обрачунавају за влагу и нечистоћу буду транспарентно исказане и да у целости припадну пољопривредним произвођачима.
"Наш циљ је да сваки килограм сунцокрета има своје сигурно место на тржишту и да произвођачи буду мотивисани да наставе производњу. Држава ће бити партнер и подршка у том процесу", поручио је Радошевић.
Када је реч о сунцокрету, очекује се да ће овогодишња жетва бити на нивоу просечне, уз довољне количине за домаће потребе, као и за извоз. Иако постоје регионалне разлике у приносима, укупан род обезбедиће стабилност тржишта, закључено је на састанку.