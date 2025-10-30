У ЕУ УВЕЗЕНО СЕДАМ ОДСТО ВИШЕ руског течног природног гаса него прошле године А САДА САНКЦИЈЕ
Европска унија је из Русије увезла у првој половини ове године течни природни гас (ЛНГ) у вредности од 4,5 милијарди евра и то је раст за седам одсто у односу на прошлу годину, објављено је у подацима Института за енергетску економију и финансијску анализу (ИЕЕФА).
Према тим подацима, руски ЛНГ чинио је 16 одсто тог енергента страног порекла, пренео је ЕУОбзервер.
С друге стране, увоз руског ЛНГ-а широм Европе порастао је за два одсто.
Деветнаести пакет санкција ЕУ против Русије, усвојен 23. октобра, забрањује увоз руског течног природног гаса до јануара 2027. године.
Француска је имала највећи удео, око 41 одсто, у европском увозу руског ЛНГ-а у првој половини ове године, а следе Белгија (28 одсто), Шпанија (20 одсто), Холандија (9,0 одсто) и Португал (2,0 одсто).
Земље ЕУ су, од почетка 2022. до јуна 2025. године, потрошиле око 120 милијарди евра на гас из гасовода и увоз ЛНГ-а из Русије.
Европска унија и даље увози велике количине течног природног гаса (ЛНГ), што је повећано за 21 одсто на 73,1 милијарду кубних метара (бцм) у првој половини ове године.
ЕУ потрошила 30,4 милијарде евра од јануара до јуна ове године на течни природни гас, од чега је највише тог енергента увезено из Сједињених Америчких Држава у вредности од 16,8 милијарди евра, објавио је ЕУОбзервер.