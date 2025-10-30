КО ЗАИСТА КУПУЈЕ СТАНОВЕ ОД МИЛИОН ЕВРА У СРБИЈИ? У престоници цене лете у небо, а ЛУКСУЗ се распродаје пре него што зидови никну
У Београду се у појединим зградама квадрат стамбеног простора продаје и по невероватној цени од 16.500 евра. Познаваоци тржишта станова кажу да је настављен тренд брзе продаје луксузних станова.
Какви су ти станови који се, по речима агената за некретнине, продају и пре него што зграда буде завршена.
У другом кварталу ове године стан од 537 метара квадратних у Београду на води продат је за 1,8 милиона евра. Шта све купац добија куповином луксузне некретнине.
"Добија комшилук који релативно бира, сигурност, добија брендирану зграду и добија 24/7 живот у хотелу. То кошта. Са 24/7 вам је све ту, услуга, послуга, спа, обезбеђење, лифтбој, паркирање, све што имате у хотелу. У суштини је то све концентрисано, али и, наравно, ствар престижа, односно показивања", каже Милић Ђоковић, проценитељ за некретнине.
Каћа Лазаревић, агент за некретнине, каже да велике некретнине обично имају два, негде и три гаражна места и то иде у пакету са ценом која је већа од милион евра, што зависи од квадратуре.
Где се граде луксузни станови
Луксузни станови највише се граде на Врачару, Савском венцу, Новом Београду, али све чешће и у ширем центру града. Купују их бизнисмени, спортисти, естрадни уметници, странци, углавном за готов новац.
"Обично кажу да треба да имаш пет пута више да би купио такав стан од милион евра, да имаш пет милиона на располагању. Јако мало наших локалних становника то може себи да приушти. Треба да имате плату од 7.000 до 10.000 евра да бисте могли да одвојите 5.000 до 6.000 евра за некретнину месечно, односно 50.000 евра годишње ако купујете на кредит на 20 година, то је милион евра", каже Милић Ђоковић.
Каћа Лазаревић напомиње да и у овој кризи, када тржиште некретнина мирује, луксузних станова има и да је одређена категорија купаца заинтересована за куповину.
"Мени се чини да се луксузни станови брже продају него станови са мањом ценом. Различита је структура и квадратура на различитим локацијама, али, наравно, њихова цена је врло висока", рекла је Лазаревићева.
Они који граде луксузне станове углавном их продају пре него што зграда буде завршена.
У згради на углу Узун Миркове и Париске улице, како кажу агенти за некретнине, квадрат ће коштати и до 16.500 евра. У комплексу Марина Дорћол који је скоро почео да се гради, већ су продати неки станови. Цена квадрата на тој локацији креће се од 5 до 10.000 евра.
Нови комплекс на месту Хотела "Југославија" такође ће бити престижан. Према неким проценама, за квадрат стана биће потребно издвојити најмање 8.000 евра, наводи РТС