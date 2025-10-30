”ОТВОРИО БИ ВИШЕ ОД 15.000 РАДНИХ МЕСТА” Брнабићева: Српски литијум међу 13 стратешки важних пројеката у Европи
ПАРИЗ: Председница Народне скупштине Србије Ана Брнабић изјавила је данас да су европски партнери Србије веома заинтересовани за српски литијум и додала да Србију и у том смислу виде као кредибилног и поузданог партнера.
Брнабићева, која је у оквиру Париског мировног форума учествовала на панелу о критичним сировинама, минералима који су потребни за енергетску транзицију и за борбу против климатских промен, казала је да је занимљиво видети и даље колико је интересовање за српски литијум.
"Због свих осталих дешавања у Србији то је некако престало да буде тема, али занимљиво је видети колико у ствари наши партнери из Европе, али и ширег света, прате тај пројекат и колико су заинтересовани за литијум, али коначно и за оно што може да буде читав ланац производње који би уз тај пројекат био отворен у Србији са више од 15.000 директно новоотворених радних места", казала је Брнабићева.
Додала је да је панел јако био посвећен.
"Људи који су желели да чују нису сви могли да стану у ту просторију, тако да још једном у том смислу показано је велико интересовање за Србију и посматрање Србије као кредибилног и поузданог партнера", навела је Брнабићева.
Она је нагласила да Србија, због литијума, неће пристати ни на какве компромисе око заштите наших вода, нашег ваздуха и нашег земљишта.
"Оно што је прва кључна и најважнија тачка, као што је неколико пута поменуо и председник Александар Вучић, а то је да се заврши студија о процени утицаја на животну средину, да ми знамо да тај пројекат може да се изводи на начин да су безбедни и заштићени и наша земља, и наше воде, и наш ваздух", рекла је Брнабићева.
Додала је да јој је било занимљиво видети да је на панелу о критичним сировинама истакнута информација да је Европска комисија пројекат Јадар уврстила међу 13 стратешки важних пројеката на читавом европском континенту за критичне сировине.
"Лепо је то видети, али нагласак је на комуникацији са грађанима, потпуно отвореној и транспарентној комуникацији са грађанима и на томе да заиста исконтролишемо студију о процени утицаја на животну средину, зато што нећемо пристати ни на какве компромисе око заштите наших вода, нашег ваздуха и нашег земљишта", поручила је Брнабићева.
На питање како Србију виде учесници панела о критичним сировинама, Брнабићева је одговорила да нас виде много другачије него што нас виде они у Србији који се противе искоришћавању литијума.
"Овде нас виде као изузетно богату земљу, земљу са невероватним потенцијалима. Земљу која треба да буде срећна зато што је открила такве резерве литијума. И земљу која то може да отвори потпуно нове перспективе у будућности, управо за читав ланац снабдевања, односно читав ланац производње. И то је оно за што се ми дан данас боримо", рекла је Брнабићева.
Она је нагласила и да је бивша европска комесарка за енергетику Кадри Симсон стала уз Србију изјавама о томе да и широм ЕУ постоје протести када је реч о пројектима везаним за литијум и да то што се дешава у Србији није ништа уникатно.
Бивша европска комесарка за енергетику рекла је да широм ЕУ постоје протести око таквих пројеката, да то није ништа уникатно за Србију, ништа различито од других земаља, али је и нагласила да је важна стална комуникација са грађанима, да се не деле полуинформције", рекла је Брнабићева и додала да је порука Симсон била и да је важно веровати у науку и студије које ће бити израђене.
На овај начин бивша комесарка стала је уз Србијиу, рекла је Брнабићева.