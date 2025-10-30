overcast clouds
Кошава прави струју између Баваништа и Мраморка ВЕТРОПАРК ЧИБУК 2 У ЈУЖНОМ БАНАТУ ПУШТЕН У ПРОБНИ РАД

30.10.2025. 15:52 16:03
Пише:
Дневник
Извор:
Бизнис.рс
s

Ветропарк Чибук 2 у општини Ковин, у Јужном Банату, званично је пуштен у пробни рад 21. октобра, када је активиран први струјни круг и остварена прва производња електричне енергије из ветра, саопштило је Удружење ОИЕ Србија.

До сада је на електроенергетску мрежу прикључено укупно 35 мегавата инсталиране снаге, док се завршетак инсталације свих турбина очекује до средине новембра.

До сада је на електроенергетску мрежу прикључено укупно 35 мегавата инсталиране снаге, док се завршетак инсталације свих турбина очекује до средине новембра.

Планирано је да комплетан ветропарк, укупне снаге од 154 мегавата, буде прикључен на мрежу почетком децембра, пише еКапија.

Ветропарк се простире између села Баваниште и Мраморак, на око 40 километара од Београда, и представља значајан корак у развоју обновљивих извора енергије у Србији. Пројекат доприноси смањењу емисије штетних гасова, унапређењу енергетске безбедности и одрживом развоју локалних заједница.

Инвеститори су Масдар (Abu Dhabi Future Energy Company) из Уједињених Арапских Емирата и Талери енергија (Taaleri Energiaиз Финске, док је изградњу реализовао домаћи тим њихове заједничке компаније Масдар Талери џенерејшн.

 

Бизнис.рс

