30.10.2025.
КИНА ИПАК ПОПУСТИЛА Купиће 12 милиона тона соје из САД, само ове године И ТУ НИЈЕ КРАЈ

30.10.2025. 18:40 18:43
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
Pixabay.com/Free for use
Фото: Pixabay.com/Free for use

ВАШИНГТОН: Амерички министар финансија Скот Бесент изјавио је данас да је Кина пристала да током ове године купи 12 милиона тона америчке соје.

Како је навео Бесент у интервјуу за "Fox Business", Пекинг се такође обавезао да ће у наредне три године куповати најмање 25 милиона тона соје годишње.

Његове изјаве уследиле су након што је председник САД Доналд Трамп саопштио да ће Кина куповати "огромне количине" америчке соје, после састанка са кинеским председником Си Ђинпингом, на којем су две стране разговарале о свеобухватном трговинском споразуму.

Раније овог месеца, Трамп изјавио је да ће соја бити једна од главних тема разговора на састанку са председником Кине Си Ђинпингом.

"Пољопривредници који узгајају соју у нашој земљи трпе штету јер Кина, искључиво из 'преговарачких' разлога, не купује соју", навео је Трамп у објави на својој друштвеној мрежи Truth Social.

Током трговинског спора између Вашингтона и Пекинга, кинески увозници нису куповали соју из јесење америчке жетве, што је америчке произвођаче, према проценама, коштало милијарде америчких долара, пренео је Ројтерс.

Кина, највећи светски увозник соје, окренула се ка земљама Јужне Америке за снабдевање, избегавајући америчке производе, што је извршило притисак на цену соје на робној берзи у Чикагу. 

