overcast clouds
17°C
30.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2427
usd
100.8279
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

МАЊА ЗАПОСЛЕНОСТ ЛЕТИ НЕГО НА ПРОЛЕЋЕ Без стажа више од 4.000 људи

30.10.2025. 18:45 18:58
Пише:
Дневник
Извор:
biznis.rs
Коментари (0)
Фото: Dnevnik (arhiva)

У Србији је у трећем кварталу ове године било 2.365.745 запослених, што је за 4.358, односно 0,2 одсто мање него у претходном кварталу, објавио је данас Републички завод за статистику.

Од укупног броја запослених 1.893.202 је у правним лицима, 427.580 су предузетници, лица запослена код њих и лица која самостално обављају делатност, а 44.963 је регистрованих индивидуалних пољопривредници.

У јавном сектору је запослено 610.015 људи, што је 0,3 одсто мање него у другом кварталу ове године.

У трећем кварталу ове године је односу на трећи квартал 2024. године укупан број запослених већи за 73, при чему је број запослених у правним лицима смањен за 3.098, или за 0,2 одсто, број предузетника, запослених код њих и лица која самостално обављају делатност повећан је за 7.127, што је 1,7 одсто, док је број регистрованих индивидуалних пољопривредника смањен за 3.956, што је 8,1 одсто.

запосленост незапосленост републички завод за статистику
Извор:
biznis.rs
Пише:
Дневник
Бизнис Најновије вести
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај