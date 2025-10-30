МАЊА ЗАПОСЛЕНОСТ ЛЕТИ НЕГО НА ПРОЛЕЋЕ Без стажа више од 4.000 људи
У Србији је у трећем кварталу ове године било 2.365.745 запослених, што је за 4.358, односно 0,2 одсто мање него у претходном кварталу, објавио је данас Републички завод за статистику.
Од укупног броја запослених 1.893.202 је у правним лицима, 427.580 су предузетници, лица запослена код њих и лица која самостално обављају делатност, а 44.963 је регистрованих индивидуалних пољопривредници.
У јавном сектору је запослено 610.015 људи, што је 0,3 одсто мање него у другом кварталу ове године.
У трећем кварталу ове године је односу на трећи квартал 2024. године укупан број запослених већи за 73, при чему је број запослених у правним лицима смањен за 3.098, или за 0,2 одсто, број предузетника, запослених код њих и лица која самостално обављају делатност повећан је за 7.127, што је 1,7 одсто, док је број регистрованих индивидуалних пољопривредника смањен за 3.956, што је 8,1 одсто.