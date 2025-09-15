ОМИЉЕНИ ДЕЧЈИ СЛАТКИШ СЕ ПОВЛАЧИ СА ПОЛИЦА Желе штапићи пореклом из Малезије нису исправни!
Омиљени дечији слаткиш повучен са полица.
Државни инспекторат Републике Хрватске (ДИРХ) обавештава потрошаче о опозиву производа Желе воћни штапићи, COZZO JELLY STICS FRUIT FLAVOR100 г и JELLY STICK FRUIT FLAVOR 240 г, које је најбоље употребити до 1. 4. 2026. године.
Производ се повлачи због присуства адитива Е407 који утиче на тврдоћу производа и отежано жвакање што може представљати ризик од гушења код мале деце приликом његове конзумације, упозорио је ДИРХ.
Слаткиш се производи у Малезији
Слаткиш није у складу с Уредбом 178/2002 о утврђивању општих начела и услова закона о храни, оснивању Европске агенције за сигурност хране (ЕФСА) те утврђивању поступака у подручјима сигурности хране.
Добављач производа је холандска компанија Heuschen & Schrouff – Oriental Foods Trading Б.В. из Langraafa, а у малопродају га дистрибуира твртка ASIA PROJECT д.о.о. из Загреба.
Земља порекла производа Желе воћни штапића је Малезији.
Дневно.хр