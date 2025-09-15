clear sky
24°C
15.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1746
usd
99.8505
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОМИЉЕНИ ДЕЧЈИ СЛАТКИШ СЕ ПОВЛАЧИ СА ПОЛИЦА Желе штапићи пореклом из Малезије нису исправни!

15.09.2025. 17:44 17:51
Пише:
Дневник
Извор:
Dnevno.hr
Коментари (0)
слаткиш
Фото: freepik ilustarcija

Омиљени дечији слаткиш повучен са полица.

Државни инспекторат Републике Хрватске (ДИРХ) обавештава потрошаче о опозиву производа Желе воћни штапићи, COZZO JELLY STICS FRUIT FLAVOR100 г и JELLY STICK FRUIT FLAVOR 240 г, које је најбоље употребити до 1. 4. 2026. године.

Производ се повлачи због присуства адитива Е407 који утиче на тврдоћу производа и отежано жвакање што може представљати ризик од гушења код мале деце приликом његове конзумације, упозорио је ДИРХ.

Слаткиш се производи у Малезији

Слаткиш није у складу с Уредбом 178/2002 о утврђивању општих начела и услова закона о храни, оснивању Европске агенције за сигурност хране (ЕФСА) те утврђивању поступака у подручјима сигурности хране.

Добављач производа је холандска компанија Heuschen & Schrouff – Oriental Foods Trading Б.В. из Langraafa, а у малопродају га дистрибуира твртка ASIA PROJECT д.о.о. из Загреба.

Земља порекла производа Желе воћни штапића је Малезији.

Дневно.хр

повлачење производа повлачење производа са тржишта Хрватска
Извор:
Dnevno.hr
Пише:
Дневник
Бизнис Најновије вести
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ХИТНО СЕ ПОВЛАЧИ ФЛАШИРАНА ВОДА ПОЗНАТОГ ПРОИЗВОЂАЧА Сумња се да је заражена бактеријом ПОВРАТ НОВЦА И БЕЗ РАЧУНА
а

ХИТНО СЕ ПОВЛАЧИ ФЛАШИРАНА ВОДА ПОЗНАТОГ ПРОИЗВОЂАЧА Сумња се да је заражена бактеријом ПОВРАТ НОВЦА И БЕЗ РАЧУНА

20.08.2025. 11:26 11:40
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ХИТНО СЕ ПОВЛАЧИ С ТРЖИШТА Опасна бактерија пронађена у СРЕДСТВУ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ РУКУ Ако га имате, НЕМОЈТЕ га више користити
руке

ХИТНО СЕ ПОВЛАЧИ С ТРЖИШТА Опасна бактерија пронађена у СРЕДСТВУ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ РУКУ Ако га имате, НЕМОЈТЕ га више користити

14.08.2025. 23:56 00:00
Волим
0
Коментар
0
Сачувај