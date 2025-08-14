ХИТНО СЕ ПОВЛАЧИ С ТРЖИШТА Опасна бактерија пронађена у СРЕДСТВУ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ РУКУ Ако га имате, НЕМОЈТЕ га више користити
14.08.2025. 23:56 00:00
Течно средство за прање руку против вируса и бактерија садржи бактерије које могу угрозити људско здравље.
Због тога је државни инспекторат наредио хитно повлачење антисептика Deso scrub произвођача Chemi-pharm из Естоније. Дистрибутер је компанија Пхармацол Загреб. Повлаче се серије 143031024, 143170125, 143310125, баркод 4742124008123.
Ради се о антисептичком средству за прање руку, за преоперативно хируршко прање руку и преоперативну антисепсу коже пацијента, пише К1 инфо.