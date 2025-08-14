clear sky
24°C
15.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1717
usd
100.104
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ХИТНО СЕ ПОВЛАЧИ С ТРЖИШТА Опасна бактерија пронађена у СРЕДСТВУ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ РУКУ Ако га имате, НЕМОЈТЕ га више користити

14.08.2025. 23:56 00:00
Пише:
Дневник
Извор:
К1инфо
Коментари (0)
руке
Фото: pexels.com

Течно средство за прање руку против вируса и бактерија садржи бактерије које могу угрозити људско здравље.

Због тога је државни инспекторат наредио хитно повлачење антисептика Deso scrub произвођача Chemi-pharm из Естоније. Дистрибутер је компанија Пхармацол Загреб. Повлаче се серије 143031024, 143170125, 143310125, баркод 4742124008123.

Ради се о антисептичком средству за прање руку, за преоперативно хируршко прање руку и преоперативну антисепсу коже пацијента, пише К1 инфо.
 

повлачи се из продаје повлачење са тржишта повлачи се с тржишта дезинфекцијa дезинфекциона средстава бактерија
Извор:
К1инфо
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
УПОЗОРЕЊЕ ЗА ПОТРОШАЧЕ! Хитно се повлачи популарни поклон сет, САДРЖИ опасне тешке метале!
da

УПОЗОРЕЊЕ ЗА ПОТРОШАЧЕ! Хитно се повлачи популарни поклон сет, САДРЖИ опасне тешке метале!

13.08.2025. 16:31 16:38
Волим
0
Коментар
0
Сачувај