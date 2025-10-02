МИНИСТАРКА МЕСАРОВИЋ ПОЗВАЛА ИНСТИТУЦИЈЕ ДА РЕАГУЈУ ПОВОДОМ НАПАДА НА САНДРУ БОЖИЋ Послала јасну поруку блокадерима
Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић најоштрије је осудила насиље над потпредседницом Покрајинске владе Сандром Божић.
Згрожена сам и најјоштрије осуђујем брутални напад на Сандру Божић, само зато што има другачије политичко мишљење од блокадера насилника. Нажалост, свакодневно нас подсећају колико су “храбри” кад ударају на жене, вређају их, нападају, туку … Посебно је страшно што су агресивне жене, и што нападају друге жене које су се бориле и избориле за већа права свих нас, да будемо видљивије и активније у јавном простору, да нам се дају једнаке шансе и једнака права. Ниједна жена у Србији не сме бити изложена физичком насиљу због својих политичких ставова, а посебно не зато што часно и поносно представља Српску напредну странку.
Позивам све институције да хитно реагују и да починиоци овог бруталног насиља буду приведени и кажњени. Друштво које толерише насиље над женама — било у политици, или у било којој другој сфери друштва не може напредовати. Наш заједнички задатак је да јасно покажемо да Србија није земља у којој владају силеџије, већ земља у којој владају закон и правда!
Почитика нашег председника Александра Вучића и председника СНС Милоша Вучевића гарант је да насиље никада неће победити у Србији!
Стоп насиљу! Победиће пристојна Србија- поручила је путем Инстаграма Месаровић.