"Тело ће бити послато на обдукцију" ОГЛАСИО СЕ МУП о експлозији у стану у Београду

01.10.2025. 23:58 00:02
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
пожар
Фото: Tanjug/Marko Garić

БЕОГРАД: Из МУП-а Србије вечерас је потврђено да је у Косовској улици у Београду једна особа страдала после експолозије у стану на трећем спрату зграде.

Припадници Сектора за ванредне ситуације интервенисали су вечерас након што су око 22 часова добили дојаву да је дошло до експлозије у стану у Косовској улици. Доласком на лице места установљено је да је након експлозије у стану на трећем спрату дошло и до већих оштећења, а претрагом стана, ватрогасци-спасиоци су пронашли једног мушкарца у бесвесном стању.
 

Екипа Хитне помоћи констатовала је смрт мушке особе, а тело ће, по налогу тужилаштва, бити превезено на Институт за судску медицину, наводе из МУП-а.
 

Након увиђаја биће познат тачан узрок ове експлозије.
 

На лицу места било је осам ватрогасаца-спасилаца са два возила, додаје се у саопштењу.
 

Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
