СТИГЛА И ХИТНА

(ВИДЕО) У стану пронађено једна особа у бесвесном стању! НОВИ ДЕТАЉИ ЕКСПЛОЗИЈЕ У СТАНУ У КОСОВСКОЈ УЛИЦИ У току интервенција ватрогасаца

01.10.2025. 22:30
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
пожар
Фото: Tanjug (Marko Garić)

БЕОГРАД: Ватрогасним јединицама вечерас 21:51 часова стигла је дојава да је дошло до експлозије у стану у Косовској улици у Београду, сазнаје Танјуг.

На лице места упућени су припадници Ватрогасно спасилачке јединице Звездара, са осам ватрогасаца-спасилаца и два возила и интервенција је у току.
 

Како Танјуг сазнаје, ВСЈ је претрагом стана пронашла једно лице у бесвесном стању. 
 

На лицу места је и екипа Хитне помоћи.
 

Вести Хроника
