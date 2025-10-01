СТИГЛА И ХИТНА
(ВИДЕО) У стану пронађено једна особа у бесвесном стању! НОВИ ДЕТАЉИ ЕКСПЛОЗИЈЕ У СТАНУ У КОСОВСКОЈ УЛИЦИ У току интервенција ватрогасаца
01.10.2025. 22:30 23:26
Коментари (0)
БЕОГРАД: Ватрогасним јединицама вечерас 21:51 часова стигла је дојава да је дошло до експлозије у стану у Косовској улици у Београду, сазнаје Танјуг.
На лице места упућени су припадници Ватрогасно спасилачке јединице Звездара, са осам ватрогасаца-спасилаца и два возила и интервенција је у току.
Како Танјуг сазнаје, ВСЈ је претрагом стана пронашла једно лице у бесвесном стању.
На лицу места је и екипа Хитне помоћи.