ОПАСНИ УСЛОВИ ЗА ВОЖЊУ
УПОЗОРЕЊЕ ИЗ АМСС Снег, поледица и бујице прете путевима Србије
БЕОГРАД: На путевима у појединим планинским пределима централне, јужне и југозападне Србије због очекиваних снежних падавина, али и температура која ће се кретати око нултог подељка, на појединим деоницама може доћи до стварања поледице, која је узрок проклизавања возила, упозоравају из Ауто-мото савеза Србије (AMSS).
Очекивана интензивна киша, поред мокрих коловоза, може доносити опасност од изливања бујичних вода, стварање наноса и појаву одрона кроз стенске усеке, клисуре и планинске превоје.
Према информацијама Управе граничне полиције добијеним у 5.15 часова, нема задржавања на путничким терминалима наших граничних прелаза.
На теретним терминалима, на излазу, на граничним прелазима Хоргош и Сремска Рача возила се задржавају 180 минута, на Келебији 60 минута, на Шиду 240 минута, а на Батровцима најдуже - 360 минута.
На осталим граничним прелазима нема дужих задржавања за све категорије возила.
Према последњим информацијама добијеним у од ЈП "Путеви Србије", на наплатним станицама нема задржавања возила.