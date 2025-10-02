scattered clouds
ОПАСНИ УСЛОВИ ЗА ВОЖЊУ

УПОЗОРЕЊЕ ИЗ АМСС Снег, поледица и бујице прете путевима Србије

02.10.2025. 07:17 07:23
Коментари (0)

БЕОГРАД: На путевима у појединим планинским пределима централне, јужне и југозападне Србије због очекиваних снежних падавина, али и температура која ће се кретати око нултог подељка, на појединим деоницама може доћи до стварања поледице, која је узрок проклизавања возила, упозоравају из Ауто-мото савеза Србије (AMSS).

Очекивана интензивна киша, поред мокрих коловоза, може доносити опасност од изливања бујичних вода, стварање наноса и појаву одрона кроз стенске усеке, клисуре и планинске превоје.


Према информацијама Управе граничне полиције добијеним у 5.15 часова, нема задржавања на путничким терминалима наших граничних прелаза.

На теретним терминалима, на излазу, на граничним прелазима Хоргош и Сремска Рача возила се задржавају 180 минута, на Келебији 60 минута, на Шиду 240 минута, а на Батровцима најдуже - 360 минута.

На осталим граничним прелазима нема дужих задржавања за све категорије возила.

Према последњим информацијама добијеним у од ЈП "Путеви Србије", на наплатним станицама нема задржавања возила.

