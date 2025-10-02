СЛАВИМО ТРОФИМА, САВАТИЈА И ДОРИМЕДОНТА Свети мученици који звери победише, а веру утврдише
Другог дана октобра, Српска православна црква и њени верници прослављају Свете мученике Тродима, Саватија и Доримедонта.
У време цара Прова, у 3. веку, када је Антиохијом владао Атик, дошла су у тај град два хришћанина, Трофим и Саватије, обојица угледни и часни грађани. Али догоди се баш у то време нечисто празновање и жртвоприношење Аполону у Дафни код Антиохије. Атик се нарочито старао да сви грађани учествују у том празновању. Па како су неки видели Трофима и Саватија и јавили Атику, да ови странци не узимају учешћа у њиховом празновању, извео их Атик на суд, па кад се нису одрекли Христа, подвргнуо их мучењу једног по једног.
Пошто је истукао и намучио Трофима послао га је у Фригију неком Дионисију, још љућем мучитељу хришћана, а он је извео из тамнице Саватија и почео да му суди. Када је мучитељ упитао Саватија ко је и каквог је чина, он је одговорио: „чин и достојанство моје, и домовина, и слава, и богатство јесте Христос Син Божји, вазда живи, чијим промислом васиона стоји и управља се.“ Зато су га тукли и трзали и стругали гвожђем, док му се кости под месом нису указале. У тим мукама је и скончао.
А Трофима је мучитељ Дионисије ставио на велике муке, и држао га у тамници још за веће. Тада је дошао Трофиму у тамницу и служио му сенатор неки Доримедонт, потајни хришћанин. Када је ово дознао мучитељ, стао је да мучи обојицу подједнако, па их је најзад бацио зверима. Али звери их не дирнуше. Доримедонт свети нарочито је изазивао медведицу вукући је за уши, да би га растргала, али се медведица при свем том умиљавала. Мучитељ је наредио, напослетку и посекли су мачем свете Трофима и Доримедонта. Душе ових светих мученика сад царују на небесима.
Тропар (глас 8):
У Тројици хваљени Бог, тројицу мученика прослави, Трофима, Савастија и Доримедонта. У Њега вероваше и ђавола победише: Њиховим молитвама, Христе Боже наш, смилуј се на нас.