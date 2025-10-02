broken clouds
Нови Сад
ПОСТАРАЋЕМО СЕ ДА ГРАЂАНИ СРБИЈЕ ДОБРО ЖИВЕ

(ВИДЕО) ОГЛАСИО СЕ ПРЕДСЕДНИК ВУЧИЋ У 6 УЈУТРО ИЗ ДАНСКЕ Србију чекају изазови и важни разговори САСТАНАК СА МЕРЦОМ И РУТЕОМ

02.10.2025. 07:28 07:34
Коментари (0)
predsednik
Фото: Screenshot Instagram / buducnostsrbijeav

Председник Србије Александар Вучић јавио се рано јутрос из Данске, у 6 по локалном времену, по мраку, најављујући напоран дан са пуно важних састанака.

- Копенхаген у 6 сати ујутро. Верујем, напоран и успешан дан пред Србијом овде у Данској. Као и увек, једва чекам да се вратим у моју Србију... 

- Данас нас чека не лаган дан, разговор са Марком Рутеом, шефом НАТО-а, са Мерцом, канцеларом немачким, с португалским премијером, са Ђорђом Мелони и Емануелом Макроном, председником француским, нашим пријатељем...

- Оно што ме брине јесте НИС, и санкције НИС-у од 8. октобра, а оно што желим да вам кажем јесте да ћемо ми се ми постарати да Србија има уредно снабдевање свим дериватима нафте, да грађани Србије добро живе, рекао је Вучић.

 (k1info.rs)

Александар Вучић
Вести Политика
