ПОСТАРАЋЕМО СЕ ДА ГРАЂАНИ СРБИЈЕ ДОБРО ЖИВЕ
(ВИДЕО) ОГЛАСИО СЕ ПРЕДСЕДНИК ВУЧИЋ У 6 УЈУТРО ИЗ ДАНСКЕ Србију чекају изазови и важни разговори САСТАНАК СА МЕРЦОМ И РУТЕОМ
02.10.2025. 07:28 07:34
Председник Србије Александар Вучић јавио се рано јутрос из Данске, у 6 по локалном времену, по мраку, најављујући напоран дан са пуно важних састанака.
- Копенхаген у 6 сати ујутро. Верујем, напоран и успешан дан пред Србијом овде у Данској. Као и увек, једва чекам да се вратим у моју Србију...
- Данас нас чека не лаган дан, разговор са Марком Рутеом, шефом НАТО-а, са Мерцом, канцеларом немачким, с португалским премијером, са Ђорђом Мелони и Емануелом Макроном, председником француским, нашим пријатељем...
- Оно што ме брине јесте НИС, и санкције НИС-у од 8. октобра, а оно што желим да вам кажем јесте да ћемо ми се ми постарати да Србија има уредно снабдевање свим дериватима нафте, да грађани Србије добро живе, рекао је Вучић.