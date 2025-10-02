overcast clouds
БАЧУЛОВ ЈЕ ПРЕВАЗИШАО И СТАРИЈЕ КОЛЕГИНИЦЕ У ШИРЕЊУ ЛАЖИ И БЕСМИСЛИЦА Мићин: "Није се бунио кад су нам у уџбенике подметали неистине да је Косово независна држава, а Срби геноцидан народ" ДЕЦА ЋЕ УЧИТИ ИЗ КЊИГА КОЈЕ НЕ ПИШУ СТРАНЦИ

Фото: Град Нови Сад

Градоначелник Новог Сада Жарко Мићин изјавио је да Миша Бачулов, по угледу на искусније колеге и колегинице из опозиције, политику замишља као ширење бесмислица и неистина.

Бесмисленим нападима на председника СНС Александра Вучића, лидера СНС Милоша Вучевића и предсеницу Скупштине Војводине Дину Вучинић због Закона о уџбеницима, којим ће на иницијативу Вучевића бити уведени уџбеници од националног значаја из најважнијих предмета за ученике основних школа, успео да превазиђе и неке старије колегинице, које се кандидују за најпрестижније награде у области смишљања и ширења лажи, навео је Мићин на друштвеној мрежи "X".

Према његовим речима, ниједна реч коју је Бачулов изговорио није истинита.

-Бачулов нити било ко из опозиције се никада није огласио када су Србију понижавали. Кад су нам у уџбенике подметали неистине да је Косово независна држава, а да су Срби геноцидни народ, и сличне лажи. Али јесу нападали патријарха и градњу цркава. Јесу нападали слободарску политику Србије - навео је Мицин.

Према речима Мићина, грађани се радују што ће деца напокон моћи да уче српски језик, српски језик и књижевност, свет око нас, природу и друштво, историју, географију, музичко и ликовну културу из уџбеника које не пишу странци, него њихова држава.

 

