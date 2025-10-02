НА СНАЗИ ЈЕ ЦРВЕНИ МЕТЕО АЛАРМ
СТИЖЕ ХАОС Кише прете Србији ПЛАНИНЕ ЗАВЕЈАВА СНЕГ
У Србији ће данас изнад већег дела земље бити облачно и хладно са кишом, на планинама са суснежицом и снегом, а касније после подне, увече и током ноћи очекује се формирање снежног покривача, саопштио је Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ).
Обилније падавине се очекују у јужним, источним и делом у централним крајевима Србије - у већини места од 20 до 40 mm, локално и до 60 mm кише, док се на планинама очекује од 10 до 20 цм, а у вишим планинским пределима и преко 30 цм снега.
На северозападу земље биће променљиво облачно и суво са сунчаним интервалима.
Ветар ће бити слаб и умерен, на северу и у планинским пределима и јак северни, док ће најнижа температура бити од три до девет степени, а највиша од шест на југу до 13 степени на северу.
Увече и у току ноћи ка петку очекује се спуштање снежне границе, па се снег очекује и у брдским пределима југозападне и јужне Србије.
И у Београду ће бити облачно и хладно, после подне, увече и током ноћи са кишом, док ће ветар бити слаб и умерен северни, с најнижом температуром око шест степени, а највишом око 10 степени.
У упозорењу за подручје јужне, централне и источне Србије на обилну кишу за 2. и 3. октобар, РХМЗ наводи да ће у четвртак и петак бити облачно са кишом и хладно, осим на северозападу Војводине где ће се задржати суво време.
Обилније падавине очекују се у југозападним, јужним, централним и источним пределима Србије, и то посебно у четвртак у другом делу дана, затим током ноћи ка петку и у петак пре подне.
У већини места се очекује између 60 и 100 mm, локално и до 120 mm кише за период од 48 сати.
На Златибору и у том делу земље се очекује снег, опрез ако крећете на пут
РХМЗ је издао и упозорење за брдско-планинске пределе јужне и источне Србије на снег и формирање снежног покривача за 2. и 3. октобар, у којем се наводи да ће у четвртак и петак у брдско-планинским пределима југозападне, јужне, југоисточне и источне Србије бити облачно и хладно са снегом уз формирање снежног покривача.
У брдским и нижим планинским пределима се очекује од 10 до 20 цм, локално преко 30 цм, а у вишим и преко 50 цм снега за период од 48 сати.