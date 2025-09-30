overcast clouds
8°C
30.09.2025.
Нови Сад
eur
117.2085
usd
99.8964
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ДОЛАЗИ НАГЛА ПРОМЕНА ВРЕМЕНА Од сунца до снега ЈАКА КИША ОЧЕКУЈЕ СЕ У ОВИМ ДЕЛОВИМА ЗЕМЉЕ

30.09.2025. 07:17 07:32
Пише:
Дневник
Извор:
k1info.rs
Коментари (0)
а
Фото: Pixabay.com

Према временској прогнози Републичког хидрометеоролошког завода данас, 30. дептембра ујутру ће бити хладно време, а током дана очекује се променљиво облачно и у већини места суво са сунчаним интервалима.

Увече на западу и југозападу Србије, а током ноћи ка среди и у централним крајевима, понегде се очекује слаба киша. 

Дуваће слаб ветар, на истоку и умерен северозападни. Најнижа температура биће од 4 до 9 степени, а највиша од 16 до 21.

У Београду ће данас ујутро бити хладно. Током дана очекује се променљиво облачно време са сунчаним интервалима. 

Дуваће слаб ветар, северозападни. Најнижа температура биће од 6 до 8 степени, а највиша око 17. 

Временска прогноза до суботе: Облачно, кишовито и хладно

До суботе (4.10.) биће умерено до потпуно облачно и хладно време, на северозападу углавном суво, а у осталим крајевима местимично с кишом.

Прогноза падавина 2. и 3. октобра: Суснежица и снег на планинама

У четвртак (2.10.) и петак (3.10.) падавине ће у централним, јужним и источним крајевима Србије бити обилне. 

У четвртак ујутро у брдско-планинским пределима југозападне Србије киша ће прећи у суснежицу и снег, а током дана се снег очекује у планинским пределима јужне и источне Србије. 

На високим планинама на југу доћи ће до стварања снежног покривача.

Дневна температура у већини места биће од 9 до 13 степени.

Од недеље се очекује топлије време.

(k1info.rs)

Метео временска прогноза
Извор:
k1info.rs
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај