ДОЛАЗИ НАГЛА ПРОМЕНА ВРЕМЕНА Од сунца до снега ЈАКА КИША ОЧЕКУЈЕ СЕ У ОВИМ ДЕЛОВИМА ЗЕМЉЕ
Према временској прогнози Републичког хидрометеоролошког завода данас, 30. дептембра ујутру ће бити хладно време, а током дана очекује се променљиво облачно и у већини места суво са сунчаним интервалима.
Увече на западу и југозападу Србије, а током ноћи ка среди и у централним крајевима, понегде се очекује слаба киша.
Дуваће слаб ветар, на истоку и умерен северозападни. Најнижа температура биће од 4 до 9 степени, а највиша од 16 до 21.
У Београду ће данас ујутро бити хладно. Током дана очекује се променљиво облачно време са сунчаним интервалима.
Дуваће слаб ветар, северозападни. Најнижа температура биће од 6 до 8 степени, а највиша око 17.
Временска прогноза до суботе: Облачно, кишовито и хладно
До суботе (4.10.) биће умерено до потпуно облачно и хладно време, на северозападу углавном суво, а у осталим крајевима местимично с кишом.
Прогноза падавина 2. и 3. октобра: Суснежица и снег на планинама
У четвртак (2.10.) и петак (3.10.) падавине ће у централним, јужним и источним крајевима Србије бити обилне.
У четвртак ујутро у брдско-планинским пределима југозападне Србије киша ће прећи у суснежицу и снег, а током дана се снег очекује у планинским пределима јужне и источне Србије.
На високим планинама на југу доћи ће до стварања снежног покривача.
Дневна температура у већини места биће од 9 до 13 степени.
Од недеље се очекује топлије време.