overcast clouds
8°C
30.09.2025.
Нови Сад
eur
117.2085
usd
99.8964
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

"ПОНОСИМО СЕ ЧЕЛИЧНИМ ПРИЈАТЕЉСТВОМ ДВА НАРОДА" Министарка Месаровић на пријему поводом Националног дана НР Кине: Под вођством председника Вучића, Владе Србије и председника СНС Вучевића Србија иде напред

30.09.2025. 07:31 07:38
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Adrijana
Фото: Screenshot Instagram mesarovicadrijana

Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић честитала је Национални дан Народне Републике Кине и присуствовала пријему који је уприличен тим поводом.

-Честитам нашим драгим пријатељима и партнерима Национални дан НР Кине, и част ми је што сам имала прилику да присуствујем пријему који је уприличен тим поводом у присуству нашег председника Александра Вучића- написала је на Инстаграму.

Министарка је подсетила да ове године обележавамо и 70 година пријатељства и сарадње Србије и Кине. 

-Поносимо се челичним пријатељством наших народа, које данас живи кроз велике инфраструктурне и енергетске пројекте и инвестиције. Захваљујући визионарском лидерству председника Србије Александра Вучића и Кине Си Ђинпинга, односи наших држава достигли су историјски највиши ниво. Настављамо да јачамо наше пријатељство и да заједно градимо заједницу са заједничком будућношћу- поручила је и додала:

-Под вођством председника Вучића, Владе Србије и председника СНС Милоша Вучевића Србија иде напред!

адријана месаровић Кина
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај