"ПОНОСИМО СЕ ЧЕЛИЧНИМ ПРИЈАТЕЉСТВОМ ДВА НАРОДА" Министарка Месаровић на пријему поводом Националног дана НР Кине: Под вођством председника Вучића, Владе Србије и председника СНС Вучевића Србија иде напред
Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић честитала је Национални дан Народне Републике Кине и присуствовала пријему који је уприличен тим поводом.
-Честитам нашим драгим пријатељима и партнерима Национални дан НР Кине, и част ми је што сам имала прилику да присуствујем пријему који је уприличен тим поводом у присуству нашег председника Александра Вучића- написала је на Инстаграму.
Министарка је подсетила да ове године обележавамо и 70 година пријатељства и сарадње Србије и Кине.
-Поносимо се челичним пријатељством наших народа, које данас живи кроз велике инфраструктурне и енергетске пројекте и инвестиције. Захваљујући визионарском лидерству председника Србије Александра Вучића и Кине Си Ђинпинга, односи наших држава достигли су историјски највиши ниво. Настављамо да јачамо наше пријатељство и да заједно градимо заједницу са заједничком будућношћу- поручила је и додала:
-Под вођством председника Вучића, Владе Србије и председника СНС Милоша Вучевића Србија иде напред!