НАЦИОНАЛНА КАМПАЊА ПРОМОЦИЈЕ ДОЈЕЊА У СРБИЈИ Здравље почиње мајчиним млеком

02.10.2025.
Пише:
Љубица Петровић
Извор:
Дневник
- Национална недеља промоције дојења у Србији традиционално се одвија под истим слоганом „Мајчино млеко – за здравију планету”, као и Светска недеља промоције дојења (која је обележена прве недеље августа), али 40. календарске недеље, што је ове године од 29. септембра до 6. октобра, симболично представљајући број недеља трајања трудноће – кажу у Институту за јавно здравље Војводине.

Дојење је најприроднији и најздравији начин исхране новорођенчади и одојчади. Мајчино млеко обезбеђује идеалан нутритивни састав, јача имунитет и смањује ризик од бројних болести код деце, али и има позитивне ефекте на здравље мајке. Упркос томе, проценат искључивог дојења у првих шест месеци живота је и даље испод пожељног нивоа. Овом иницијативом настоји се да се укаже на важност подршке женама у дојењу, као и на значај едукације здравствених радника и шире јавности. Дојење штити здравље детета и побољшава шансе за преживљавање, посебно током првих месеци живота. Осим што обезбеђује неопходну исхрану, оно пружа и кључна антитела која штите од многих уобичајених болести као што су пролив, упала плућа и инфекције.

Утицаји дојења се протежу и након периода раног детињства. Деца која су дојена имају мањи ризик од гојазности и развоја дијабетеса типа 2 и других хроничних обољења.

