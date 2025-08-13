clear sky
УПОЗОРЕЊЕ ЗА ПОТРОШАЧЕ! Хитно се повлачи популарни поклон сет, САДРЖИ опасне тешке метале!

Фото: printscreen / hapih.hr -Blue Sky Designs Ltd

Државни инспекторат Републике Хрватске обавестио је потрошаче о повлачењу производа, поклон сета Harry Potter - The Knight Bus "BLUE SKY HARRY POTTER MUG & KEYRING", ознаке ХП714361/2025, ЕАН 5056563714361, због миграције тешких метала: баријума, кобалта, олова, мангана и никла.

Производ није у складу с Уредбом (ЕЗ) бр. 1935/2004 Еуропског парламента и Већа од 27. октобра 2004. године о материјалима и предметима који долазе у додир с храном и стављању изван снаге директива 80/590/ЕЕЗ и 89/109/ЕЕЗ.

Симптоми тровања тешким металима

Тровање тешким металима попут баријума, кобалта, олова, мангана и никла може изазвати озбиљне здравствене проблеме. Симптоми се крећу од мучнине, повраћања, болова у стомаку и хроничног умора, до кожних иритација, проблема са срцем и оштећења нервног система.

Олово је посебно опасно за децу јер може успорити развој и изазвати трајна оштећења мозга, док манган и кобалт при дуготрајној изложености утичу на мишиће, координацију и рад штитне жлезде.

Никал често изазива алергијске реакције на кожи, а удисање његових честица може оштетити дисајне путеве.

da
Фото: printscreen / hapih.hr - Blue Sky Designs Ltd

Због кумулативног ефекта, и мале количине ових метала унете током времена могу представљати озбиљан ризик по здравље.

Подаци о производу:

Добављач: Blue Sky Designs Ltd, Уједињено Краљевство

Увозник: Colby д.о.о., Лимбуш, Словенија

Малопродаја: Знање д.о.о., Загреб

