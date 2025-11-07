НОВИ САД АПСОЛУТНИ РЕКОРДЕР, 268 МИЛИОНА ЕВРА ОБРНУТО У ТРЖИШТУ НЕКРЕТНИНА ЗА ТРИ МЕСЕЦА! Ово су Новосађани највише куповали и продавали
У друга три месеца ове године, то јест у априлу, мају и јуну, тржиште непокретности у Републици Србији забележило је раст вредности од 13,9 посто, при чему је Нови Сад био лидер по броју склопљених уговора, по цени продатог пословног простора, као и по проценту купљених станова на кредит.
На тржишту некретнина у Новом Саду у ова три месеца обрнуто је укупно 257,67 милиона евра, а највише новца је уложено у куповину станова и то 175,21 милион евра. Грађевинско земљиште у навећем војвођанском граду продато је за 11,8 милиона евра, куће су плаћене 11,6 милиона, а пословни простори 11,05 милиона евра. Највиша уговорена цена пословног простора у Србији постигнута је управо у Новом Саду, где је 635 квадрата продато за 1,2 милиона евра.
Добро су ишле и гараже у Новом Саду јер су купопродајни уговори у другом кварталу износили 7,6 милиона евра, пољопривредно земљиште је купљено за 1,77 милиона евра, док је за викендице издвојено 824.000 евра. Продате су и шуме, за шта је плаћено 160.000 евра.
Укупна вредност оствареног промета у другом каврталу ове године на целој територији републике Србије износила је 2,1 милијарду евра, а укупан број купопродајних уговора био је 31.944. Највећи удео у укупној вредности прометованих непокретности заузима продаја станова са 1,2 милијарде евра (са учешћем од 60 посто од укупно прометоване вредности). За куће је издвојено 161,7 милиона евра (осам посто), за грађевинско земљиште 156,7 милиона евра (осам посто), за пословне просторе 86,7 милиона евра (четири посто) и за пољопривредно земљиште 49 милиона евра (два посто од укупне вредности).
Највећи број склопљених купопродајних уговора у другом кварталу 2025. године које су доставили јавни бележницици је на подручју Основног суда у Новом Саду (територије Града Новог Сада и општина: Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Сремски Карловци, Темерин и Тител) и то 2.923, док је највећи обим новчаних средстава на подручју Првог основног суда у Београду (територије градских општина Града Београда: Врачар, Звездара, Палилула, Савки венац и Стари град) – 412,5 милиона евра.
Када је реч о начину плаћања, 15 посто свих прометованих непокретности финансирано је путем кредита, што представља повећање од шест процентних поена у односу на исти период претходне године.
Највише су кредитна средства коришћена за куповину станова, при чему је 34 посто свих куповина реализовано на овај начин, што је приметан раст у односу на 23 посто из истог периода прошле године.
У већим градовима у Србији у другом кварталу 2025. године, уз учешће кредитних средстава, станови су прометовани у Новом Саду – 43,2 посто, у Београду – 39 посто уговора, затим у Нишу – 38 посто, а у Крагујевцу – 32,1 посто уговора.
Иначе, да подсетимо, нови станови у Новом Саду, гледајући максималне цене, престигли су, у друга три месеца ове године, старогрању, па је у другом кварталу ове године наскуљи квадрат у новоградњи продат за 3.401 евро, док је стара градња продата за 3.310 евра по квадрату. Просечна цена продатих нових станова била је 2.233 евра, а старих 2.171 евро. С друге стране, најјефтинији станови у староградњи продати су за 1.004 евра, док су у новоградњи били мало скупљи − 1.072 евра.
