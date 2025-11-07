ПОКРАЈИНА ОБЈАВИЛА КОНКУРС ЗА РАЗВОЈ РИБАРСТВА За нове рибњаке и обнову старих 10 милиона динара
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписао је други конкурс ове године за доделу новца ради подизање нових рибњака и реконструкцију постојећих на територији Војводине за 2025.
По конкурсу је обезбеђено бесповратно 10 милиона динара, без пореза на додату вредност (ПДВ).
Конкурисати могу привредна друштва и земљорадничке задруге уписане у Регистар пољопривредних газдинстава у активном статусу до 18. новембра.
Како је наведено у јавном огласу, секретаријат додељује бесповратно до 70 одсто новца од укупне вредности земљаних радова, без ПДВ-а, а преостали износ обезбеђује корисник. Сума новца коју Покрајина даје за реконструкције рибњака не може бити већа од пола милиона динара по хектару (ха), а за подршку подизању нових рибњака максимално се може добити 800.000 динара по ха.
У АПВ годишње се произведе 8.500 тона рибе
Пре три седнице, Покрајина је по конкурсу за подизање нових и реконструкцију старих рибњака доделила 20 милиона динара представницима четири привредна друштва.
Тада је најављен још један конкурс и речено да је Покрајина препознала проблеме привредника у овој делатности и да ће се зато новац по конкурсу за рибарство увећавати сваке године.
У АП Војводини је око 13.500 хектара под рибњацима, а само се 7.500 хектара користи. Годишње се произведе око 8.500 тона рибе, највише шарана.
Покрајина поновним конкурсом жели да унапреди коришћења необрадивог пољопривредног земљишта ради развоја рибарства на територији АП Војводине, као важне привредне гране.
Новац по конкурсу је намењен за реконструкцију нових и реконструкција постојећих рибњака, на површини не мањој од једног хектара и не већој од 100 ха.
У конкурсу се под објектима подразумевају искључиво они где се производи риба, односно растилишта, младичњаци, товилишта, зимовници, изловни и ободни канали.
Текст конкурса, Правилник и образац пријаве могу се преузети са интернет адресе: www.psp.vojvodina.gov.rs
Забрањено је преузимање текста или дела текста без навођења аутора и наше медијске куће, у виду живог линка који води ка оригиналном садржају. Свако кршење овог правила третираће се као повреда ауторских права.