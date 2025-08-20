clear sky
ХИТНО СЕ ПОВЛАЧИ ФЛАШИРАНА ВОДА ПОЗНАТОГ ПРОИЗВОЂАЧА Сумња се да је заражена бактеријом ПОВРАТ НОВЦА И БЕЗ РАЧУНА

20.08.2025. 11:26 11:40
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
а
Фото: Pixabay.com

Ако сте ових дана куповали минералну воду, будите опрезни — произвођач Roxane GmbH je најавио опозив више серија производа "Gut&Günstig" и "Натуралис" у Немачкој због могуће контаминације бактеријама.

За сада није прецизирано о којим се тачно бактеријама ради, али се теоретски међу њима могу наћи и опасни узрочници, као што је салмонела.


Заражене серије продавале су се у трговинама као што су Едека, Маркткауф и Netto. 

Који производи су погођени? 

Ради се о пластичним флашама од 0,5 литара и 1,5 литара, које долазе са извора "Clara" и места пуњења Jessen.

Опозив важи за следеће производе (осим у покрајинама Саарланд и Baden-Württemberg): 

Gut&Günstig: 

Stilles Mineralwasser 0,5 Л – рок трајања: 1.7.2027 до 2.7.2027

Stilles Mineralwasser 1,5 Л – 30.6.2027 до 2.7.2027

Classic Mineralwasser 0,5 Л – 30.3.2026 до 3.4.2026 и 1.4.2027

Classic Mineralwasser 1,5 Л – 1.7.2027

Medium Mineralwasser 0,5 Л – 30.3.2026 до 3.4.2026 и 2.4.2027

Medium Mineralwasser 1,5 Л – 2.7.2027

Опозив важи за следеће серије у покрајинама BW, BY, БЕ, BB, ХЕ, МВ, НИ, СН, СТ, TH:

Натуралис: 

Stilles Mineralwasser 1,5 Л – 30.6.2027 до 3.7.2027 

Stilles Mineralwasser 0,5 Л – 2.7.2027

Medium Mineralwasser 0,5 Л – 2.4.2026

Medium Mineralwasser 1,5 Л – 2.7.2026

Classic Mineralwasser 0,5 Л – 1.4.2026

Classic Mineralwasser 1,5 Л – 1.7.2026

Важно: Не конзумирајте ове производе!

Због могућих здравствених ризика, саветује се да не пијете воду из поменутих серија.

Поврат новца – без рачуна 

Ако сте купили било који од ових производа, можете га вратити у продавницу где сте га купили, и добићете новац назад, чак и без рачуна. 

(Telegraf Biznis/Fenix)

Вести Свет
