ХИТНО СЕ ПОВЛАЧИ ФЛАШИРАНА ВОДА ПОЗНАТОГ ПРОИЗВОЂАЧА Сумња се да је заражена бактеријом ПОВРАТ НОВЦА И БЕЗ РАЧУНА
Ако сте ових дана куповали минералну воду, будите опрезни — произвођач Roxane GmbH je најавио опозив више серија производа "Gut&Günstig" и "Натуралис" у Немачкој због могуће контаминације бактеријама.
За сада није прецизирано о којим се тачно бактеријама ради, али се теоретски међу њима могу наћи и опасни узрочници, као што је салмонела.
Заражене серије продавале су се у трговинама као што су Едека, Маркткауф и Netto.
Који производи су погођени?
Ради се о пластичним флашама од 0,5 литара и 1,5 литара, које долазе са извора "Clara" и места пуњења Jessen.
Опозив важи за следеће производе (осим у покрајинама Саарланд и Baden-Württemberg):
Gut&Günstig:
Stilles Mineralwasser 0,5 Л – рок трајања: 1.7.2027 до 2.7.2027
Stilles Mineralwasser 1,5 Л – 30.6.2027 до 2.7.2027
Classic Mineralwasser 0,5 Л – 30.3.2026 до 3.4.2026 и 1.4.2027
Classic Mineralwasser 1,5 Л – 1.7.2027
Medium Mineralwasser 0,5 Л – 30.3.2026 до 3.4.2026 и 2.4.2027
Medium Mineralwasser 1,5 Л – 2.7.2027
Опозив важи за следеће серије у покрајинама BW, BY, БЕ, BB, ХЕ, МВ, НИ, СН, СТ, TH:
Натуралис:
Stilles Mineralwasser 1,5 Л – 30.6.2027 до 3.7.2027
Stilles Mineralwasser 0,5 Л – 2.7.2027
Medium Mineralwasser 0,5 Л – 2.4.2026
Medium Mineralwasser 1,5 Л – 2.7.2026
Classic Mineralwasser 0,5 Л – 1.4.2026
Classic Mineralwasser 1,5 Л – 1.7.2026
Важно: Не конзумирајте ове производе!
Због могућих здравствених ризика, саветује се да не пијете воду из поменутих серија.
Поврат новца – без рачуна
Ако сте купили било који од ових производа, можете га вратити у продавницу где сте га купили, и добићете новац назад, чак и без рачуна.
(Telegraf Biznis/Fenix)