(ФОТО) БАЧЕНА БОМБА НА АУТО-СЕРВИС? На вратима пише УЧК ПОГЛЕДАЈТЕ КАКО ИЗГЛЕДА ОБЈЕКАТ НАКОН ЕКСПЛОЗИЈЕ
19.10.2025. 16:20 16:25
Јака експлозија чула се у ауто-сервису поред познатог локала на Видиковцу у Београду. Према незваничним информацијама, на ауто-сервис бачена је ручна бомба.
На лицу места налазе се тренутно ватрогасци и полиција.
Како Telegraf.rs сазнаје, у 14.16 часова пријављена је детонација у ауто-сервису у улици Патријарха Јоаникија.
До експлозије је дошло у објекту сервиса, а уништена су улазна врата и стакла на прозорима, као и стакла на оближњем објекту, док је на вратима затечен натпис "УЧК".
Како сазнајемо, у инциденту нема повређених и нема пожара.
Како су изјавили власници ауто-сервиса на лицу места, а сазнаје Telegraf.rs, није им јасно ко би ово могао да уради, као и да нису претходно добили никакве претње.