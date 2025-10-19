few clouds
(ФОТО) БАЧЕНА БОМБА НА АУТО-СЕРВИС? На вратима пише УЧК ПОГЛЕДАЈТЕ КАКО ИЗГЛЕДА ОБЈЕКАТ НАКОН ЕКСПЛОЗИЈЕ

19.10.2025. 16:20 16:25
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф.рс
Коментари (0)
Фото: Pixabay.com

Јака експлозија чула се у ауто-сервису поред познатог локала на Видиковцу у Београду. Према незваничним информацијама, на ауто-сервис бачена је ручна бомба.

На лицу места налазе се тренутно ватрогасци и полиција.

Како Telegraf.rs сазнаје, у 14.16 часова пријављена је детонација у ауто-сервису у улици Патријарха Јоаникија.

До експлозије је дошло у објекту сервиса, а уништена су улазна врата и стакла на прозорима, као и стакла на оближњем објекту, док је на вратима затечен натпис "УЧК".

Како сазнајемо, у инциденту нема повређених и нема пожара.

Како су изјавили власници ауто-сервиса на лицу места, а сазнаје Telegraf.rs, није им јасно ко би ово могао да уради, као и да нису претходно добили никакве претње.

 Телеграф.рс

бомба ауто сервис београд
