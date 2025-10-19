ЗЕЛЕНСКИ ПОРУЧИО ТРАМПУ: "Спреман сам да седнем са Путином у Будимпешти; Не могу договори без нас о нама!"
Председник Украјине Володимир Зеленски изјавио је данас да је америчком председнку Доналду Трампу током састанка у Белој кући 17. октобра рекао да је спреман да му се придружи на састанку са председником Русије Владимиром Путином у Будимпешти.
"Ако заиста желимо праведан и трајан мир, потребне су обе стране ове трагедије. Како могу да постоје било какви договори без нас о нама?", запитао је Зеленски у интервјуу НБС Њузу.
На питање да ли ће инсистирати на путовању у Будимпешту, Зеленски је одговорио да је у петак рекао Трампу да је спреман, преноси Укринформ.
Трамп је дан пре састанка са Зеленским разговарао са Путином телефоном и након разговора изјавио да ће се састати са председником Русије у Будимпешти "да би разговарали о могућности окончања рата између Русије и Украјине".