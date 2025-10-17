overcast clouds
12°C
17.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1809
usd
100.5241
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЗЕЛЕНСКИ ТРЕЋИ ПУТ ОВЕ ГОДИНЕ У БЕЛОЈ КУЋИ Трампу ће поново поставити важан захтев

17.10.2025. 20:02 20:10
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug
Коментари (0)
da
Фото: Tanjug (AP Photo/Alex Brandon)

ВАШИНГТОН: Украјински председник Володимир Зеленски састао се данас с председником Сједињених Амечких Држава Доналдом Трампом који га је дочекао испред Беле куће у Вашингтону, што је њихов трећи састанак ове године.

Према наводима CNN-а, овај састанак би требало да буде "у мање формалном аранжману од претходна два", а двојица лидера ће провести радни ручак у сали кабинета.

У мање формалном аранжману од претходна два састанка у Овалном кабинету, њих двојица ће имати радни ручак у Белој кући.

Према писању медија, Зеленски ће од Доналда Трампа затражити ракете Томахавк и покушти да убеди Трампа да се од дипломатије окрене већем војном притиску на Русију. 

Претходна два састанка лидера Украјине и САД одржала су се у фебруару у Белој кући, односно у априлу у Ватикану.

Украјина трамп сусрет
Извор:
Tanjug
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај