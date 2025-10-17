ЗЕЛЕНСКИ ТРЕЋИ ПУТ ОВЕ ГОДИНЕ У БЕЛОЈ КУЋИ Трампу ће поново поставити важан захтев
ВАШИНГТОН: Украјински председник Володимир Зеленски састао се данас с председником Сједињених Амечких Држава Доналдом Трампом који га је дочекао испред Беле куће у Вашингтону, што је њихов трећи састанак ове године.
Према наводима CNN-а, овај састанак би требало да буде "у мање формалном аранжману од претходна два", а двојица лидера ће провести радни ручак у сали кабинета.
Према писању медија, Зеленски ће од Доналда Трампа затражити ракете Томахавк и покушти да убеди Трампа да се од дипломатије окрене већем војном притиску на Русију.
Претходна два састанка лидера Украјине и САД одржала су се у фебруару у Белој кући, односно у априлу у Ватикану.