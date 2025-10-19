(ФОТО) НАКОН ЕКСПЛОЗИЈЕ НА ВИДИКОВЦУ ПОЛИЦИЈА И ДАЉЕ ПРЕТРАЖУЈЕ ТЕРЕН Са врата ауто-сервиса уклоњен натпис УЧК
19.10.2025. 18:20 18:26
Полиција већ сатима детаљно претражује терен око аутосервиса у улици Патријарха Јоаникија на Видиковцу, где је данас дошло до снажне детонације. Радници сервиса уклањају оштећења и натпис „УЧК“ који је био исписан на вратима радионице.
Према првим информацијама, у инциденту нема повређених, али је причињена знатна материјална штета. На лицу места налазе се полицијске екипе које обезбеђују простор и спроводе увиђај како би се утврдиле све околности и мотив овог напада.
Власници сервиса изјавили су да нису добијали претње нити имају сазнања ко би могао да стоји иза овог догађаја.