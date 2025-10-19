few clouds
Нови Сад
(ФОТО) НАКОН ЕКСПЛОЗИЈЕ НА ВИДИКОВЦУ ПОЛИЦИЈА И ДАЉЕ ПРЕТРАЖУЈЕ ТЕРЕН Са врата ауто-сервиса уклоњен натпис УЧК

19.10.2025. 18:20
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф.рс
Фото: pixabay.com

Са врата сервиса уклоњен натпис „УЧК“, полиција и даље претражује терен на Видиковцу

Полиција већ сатима детаљно претражује терен око аутосервиса у улици Патријарха Јоаникија на Видиковцу, где је данас дошло до снажне детонације. Радници сервиса уклањају оштећења и натпис „УЧК“ који је био исписан на вратима радионице.

Према првим информацијама, у инциденту нема повређених, али је причињена знатна материјална штета. На лицу места налазе се полицијске екипе које обезбеђују простор и спроводе увиђај како би се утврдиле све околности и мотив овог напада.

Власници сервиса изјавили су да нису добијали претње нити имају сазнања ко би могао да стоји иза овог догађаја.

Телеграф.рс

учк експлозија београд
Извор:
Телеграф.рс
Пише:
Дневник
Вести Хроника
