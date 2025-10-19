ПУЦЊАВА У СТУДЕНТКОМ ДОМУ Више особа повређено
Данас је дошло до пуцњаве у студентском дому Државног универзитета Оклахоме (ОСУ), саопштила је локална полиција.
У саопштењу које преноси Фокс њуз, наводи се да су полицајци реаговали око 3.40 сати по локалном времену на пријаву о пуцњави у стамбеном дому Карекер Ист, док локални медији преносе да су након пуцњаве хоспитализоване три особе.
Шеф полиције Државног универзитета Оклахоме Мајкл Бекнер је рекао да је међу повређенима најмање један студент.
Према полицијском саопштењу сви повређени се лече у болницама у Оклахома Ситију и у Тулси.
Полиција наводи да се, према првим извештајима, пуцњава догодила након велике, приватне забаве на локацији ван кампуса, када су присутни напустили забаву и вратили се у студентски дом, где се пуцњава догодила.