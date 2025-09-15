НОВИ УДАР НА ЏЕП ГРАЂАНА Нотари дуплирали цене ЕВО КОЛИКО САДА ТРЕБА ДА ИЗДВОЈИТЕ ЗА ПОЈЕДИНЕ УСЛУГЕ

Вредност бода је са 150 повећана на 180 динара, али је Министарство правде за одређене послове које раде нотари подигла и број бодова који им следује за накнаду трошкова

Тако је дуплиран је број бодова за одређене накнаде материјалних трошкова, које грађани морају да плате нотару:

- трошкови за поштанске услуге

- трошкови банковне послове укључујући и отварања и коришћења јавнобележничког рачуна за странке

- фотокопирање документације

- израда оверених преписа за службену употребу.

Колико нотари наплаћују своје услуге?

1. Исправе о правним пословима и хипотеци осам бодова - 1.440 динара

2. Анекси исправа о правним пословима и хипотеци, наследничке изјаве, пуномоћја, сагласности супружника и друге изјаве у укупном износу од четири бода - 720 динара.

3. Извод из листа непокретности - 1.080 динара.

4. Овера потписа на нејавној исправи - 450 до 500 динара

5. јавнобележничка тарифа за купопродају стана, за стан вредан 50.000 € - износи око 30.000 динара (Ово је само накнада нотару за јавнобележнички запис плус оверу, зависи од вредности стана).

6. Овера потписа (приватно лице) - 360 динара по потпису (Ако су више потписа, цена се множи; за правно лице је скупље).

7. Награда за састављање тестамента – 100 бодова по тарифном броју за јавнобележничку исправу. Пошто је вредност бода 180 динара, то износи око 18.000 динара само за награду нотара (не рачунајући додатне трошкове).

8. Препис/копија / фотокопија документа један бод по страници плус материјални трошкови (додатни бодови) зависи од броја страница - 180 до 500 динара уз материјалне трошкове

8. Састављање јавнобележничког записа о стварној службености / солемнизација 200 бодова, односно око 36.000 динара

10. Једнострана заложна изјава - до 50 одсто стандардне награде, с ограничењем на 4.000 бодова и максимално иде до око 720.000 динара, ако се достигне плафон бодова



Важно је напоменути да су ово цене у динарима, за физичка лица, без додатних сложених услова. Оне могу бити и веће ако је услуга сложенија, ако је потребно радити ван канцеларије, у хитним случајевима, са више страна, сведоцима, преводиоцима итд.

За посао који јавни бележник на захтев странке у хитним случајевима, односно у случају неодложне потребе, ради изван утврђеног радног времена или нерадним даном и празником, награда утврђена овом тарифом увећан је од недавно за 30 бодова за сваки започети сат, али не више од 150 бодова. Ово увећање награде по садашњој тарифи износи 20 бодова за сваки започети сат. Увећање за посао који нотар на захтев странке обави изван јавнобележничке канцеларије, награда се повећава за 20 бодова за први започети сат одсуства из канцеларије, а за сваки следећи започети сат за 10 бодова, ако другачије није одређено овом тарифом, али не више од 150 бодова.

- Ако се јавнобележничка исправа саставља за више од две странке, награда се увећава за 10 бодова за трећу и сваку наредну странку. Ако учествују позвани сведоци, други јавни бележник, преводиоци или тумачи, награда се увећава за 20 бодова за свако од тих лица - стоји у Тарифи. Међутим, предвиђа се да јавном бележнику не припада увећана награда за учешће позваних сведока и тумача у састављању јавнобележничке исправе за слабовиду странку и странку која није у стању да чује или говори.

Каматица.рс