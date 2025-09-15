ЕВРОПСКИ ТЕКСТИЛЦИ УСТАЛИ ПРОТИВ ТЕМУА, АЛИЕКСПРЕСА И ШЕЈНА Неће нелојалну конкуренцију и еколошког загађивача
ПАРИЗ: Европске компаније из сектора текстила и моде данас су упозориле да кинеске платформе као што су Шејн, Тему и Алиекспрес преплављују тржиште јефтиним и неквалитетним производима, чиме стварају нефер конкуренцију, еколошку штету и доприносе лошим условима рада.
У заједничком писму упућеном Европској комисији, индустрија захтева хитне мере како би се зауставио раст текстилног отпада и олакшао притисак на европске произвођаче, преноси Фигаро.
Међу предлозима су укидање изузећа од царина за мале пошиљке испод 150 евра, убрзање истрага и примене санкција према платформама, као и приморавање ових кинеских компанија да именују заступнике у Европској унији који би могли бити правно одговорни.
Потписници овог писма су Европска конфедерација одеће и текстила (Еуратекс), као и националне текстилне федерације з Француске, Италије, Шпаније, Немачке, Грчке, Швајцарске и других земаља, а званично ће бити предато Комисији током сајма Премијер визион у Паризу.
Европска текстилна индустрија оцењује да су досадашњи напори недовољни и позива Европску унију да делује одмах и искористи своје законодавне и регулаторне алате да заштити европске произвођаче и стандарде тржишта.
Брза мода је термин који означава јефтину и масовну производњу одеће и обуће која проузрокује еколошко загађење и подстиче прекомерну потрошњу, а често се везује и за тешке услове рада у текстилној индустрији.