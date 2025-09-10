overcast clouds
НАРУЧИО ДИЗНИ МАЈИЦУ СА ТЕМУА, А СТИГЛА МУ МАСНА КАЗНА Морао да плати 70.000 динара, пазите шта наручујете, царина све проверава!

10.09.2025. 13:10 13:15
Пише:
Дневник
Извор:
Курир.рс/Нова С
temu
Фото: unsplash.com, ilustracija

Купац из Италије кажњен је са 618 евра након куповине Дизни мајице и укосница преко платформе Тему. Пакет је заустављен на римској царини у мају ове године, а предмети су заплењени због сумње на кршење права интелектуалне својине.

Након прегледа производи су послати Дизнијевим адвокатима који су у јулу потврдили да се ради о фалсификатима. На основу италијанског закона из 2005. године одговорност за куповину лажне робе сноси купац, чак и ако није знао да се ради о фалсификату.

Казне се крећу од 300 до 7.000 евра. У овом случају, мајица и укоснице су одузети, а купцу је стигла новчана казна од 618 евра.
 

ТЕМУ италија казна
Вести Свет
