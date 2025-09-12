БЕСПЛАТНИ КОНЦЕРТИ НА РИБЉОЈ И ЛИМАНСКОЈ ПИЈАЦИ Дунавска соната и овог викенда свира за заљубљенике у класику
После успешних концерата на Детелинарској и Петроварадинској пијаци, реализованих прошлог викенда, бесплатни концерти класичне музике
"Храна за уши" овог викенда ће се одржати на Лиманској и Рибљој пијаци.
На Лиманској пијаци концерт почиње у суботу 13. септембра у 9 часова, а на Рибљој пијаци у недељу 14. септембра, такође у 9 часова.
Најпознатије мелодије класичне, филмске и етно музике изводиће састав "Дуо соната" који чине виолинистикња Андријана Рајић и пијаниста Јожеф Ритер.
Концерти "Храна за уши" јединствен су музички пројекат у целој Европи и део су шире мисије популаризације класичине музике, коју Дунавска соната успешно реализује 10 година.
Искуство концерта "Храна за уши" осећај је који се памти, јер се у непосредном и слободном контакту уметника и публике ствара посебан емотивни набој.