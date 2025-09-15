(IN MEMORIAM) ОВАКО ЈЕ ГОВОРИО СЛАВКО ОБАДОВ Ево шта је рекао у последњем интервјуу за „Дневник”
Легендарни српски џудиста Славко Обадов, преминуо је у 77. години живота, а тужне вести потврдила је његова породица.
Обадов је био један од најуспешнијих џудиста у историји југословенског спорта и први освајач олимпијске медаље за џудо репрезентацију Југославије.
Последњи интервју дао је за „Дневник” пре неколико месеци где је евоцирао успомене о својој младости и каријери испуњеној успесима и бројним трофејима.
– Рођен сам, да се нашалим - грешком, у Земуну – уз осмех је почео Обадов. – Моја мајка се налазила у седмом месецу трудноће са мном, када је отишла у посету код мог оца, који се у Земуну налазио у подофицирској, коњичкој школи. Баш тада јој је позлило и, ето, родио сам се тамо. Али сам Новосађанин и јако сам поносан на ту чињеницу, јер волим мој град и народ који у њему живи.
Тек петнаестак светских џудиста добило је мајсторски појас 10. ДАН, а међу њима је и Обадов.
„Изузетно сам цењен у џудо круговима, у којима су људи увек волели да виде како изводим поједине технике“, истакао је Славко.
„Иако сам нисам мислио да заслужујем такво признање, ипак сам га добио, а моји уници су појас урамили и њиме се поносе чак више него ја сам“.
