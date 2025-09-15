clear sky
24°C
15.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1746
usd
99.8505
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(IN MEMORIAM) ОВАКО ЈЕ ГОВОРИО СЛАВКО ОБАДОВ Ево шта је рекао у последњем интервјуу за „Дневник”

15.09.2025. 17:39 18:19
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
обадов
Фото: Приватна архива

Легендарни српски џудиста Славко Обадов, преминуо је у 77. години живота, а тужне вести потврдила је његова породица.

Обадов је био један од најуспешнијих џудиста у историји југословенског спорта и први освајач олимпијске медаље за џудо репрезентацију Југославије. 

Последњи интервју дао је за „Дневник” пре неколико месеци где је евоцирао успомене о својој младости и каријери испуњеној успесима и бројним трофејима.

– Рођен сам, да се нашалим - грешком, у Земуну – уз осмех је почео Обадов. – Моја мајка се налазила у седмом месецу трудноће са мном, када је отишла у посету код мог оца, који се у Земуну налазио у подофицирској, коњичкој школи. Баш тада јој је позлило и, ето, родио сам се тамо. Али сам Новосађанин и јако сам поносан на ту чињеницу, јер волим мој град и народ који у њему живи.

Тек петнаестак светских џудиста добило је мајсторски појас 10. ДАН, а међу њима је и Обадов. 

„Изузетно сам цењен у џудо круговима, у којима су људи увек волели да виде како изводим поједине технике“, истакао је Славко. 

„Иако сам нисам мислио да заслужујем такво признање, ипак сам га добио, а моји уници су појас урамили и њиме се поносе чак више него ја сам“.

Последњи интервју за „Дневник” Славка Обадова можете погледати ОВДЕ.

славко обадов in memoriam интервју
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Остали спортови
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ПРЕМИНУЛА ЛЕГЕНДА СРПСКОГ СПОРТА СЛАВКО ОБАДОВ Освајач олимпијске медаље, професор Униврзитета у Новом Саду
Džudo Savez Srbije

ПРЕМИНУЛА ЛЕГЕНДА СРПСКОГ СПОРТА СЛАВКО ОБАДОВ Освајач олимпијске медаље, професор Униврзитета у Новом Саду

15.09.2025. 14:13 17:19
Волим
0
Коментар
0
Сачувај