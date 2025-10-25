КОЛИКО НАМ ЈЕ ДЕБЕО НОВЧАНИК: Највећа просечна плата у центру Београда, најмања у Бојнику
БЕОГРАД: Највећа просечна нето плата за август забележена је у београдској општини Стари град и износила је 180.045 динара, а најмања у Бојнику - 72.752 динара показују подаци Републичког завода за статистику.
Просек већи од 100.000 динара, осим Старог града, остварило је још 10 београдских општина и то Вождовац, Врачар, Звездара, Земун, Лазаревац, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац и Чукарица.
Изван Београда шестоцифрен просек регистрован је у Панчеву, Новом Саду, Инђији, Лучанима, Крагујевцу, Бору, Мајданпеку, Костолцу, Нишу и нишкој општини Медијана.
На другом крају листе, где су места са малим примањима, просечне плате мање од 80.000 динара забележене су, између осталих, у Ариљу, Богатићу, Рековцу, Александровцу, Брусу, Новом Пазару, Тутину, Власотинцу, Црној Трави, Мерошини, Ражњу, Сврљигу…
Гледано по регионима, највећи просек забележен је у Београду - 131.742 динара, следе Војводина са 99.917 динара, Јужна и Источна Србија са 91.599 динара, а регион Шумадија и Западна Србија имао је најмањи просек - 89.526 динара.