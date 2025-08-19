КУЋА НАДОМАК ЗРЕЊАНИНА ЗА БАГАТЕЛУ: Укњижена а уз кућу иде гаража, плац и воћњак - ово су најјефтиније некретнине
Јефтине куће у Србији су у последње време све траженије, а Курир је на огласима пронашао некретнине у руралним срединама које се продају до 20.000 евра.
Док цене квадрата у већим градовима Србије достижу астрономске висине, све више људи окреће се алтернативи куповини кућа на селу.
Курир је на огласима пронашао неколико јефтиних некретнина до 20.000 евра у руралним срединама које се продају са плацем, али су потребна и додатна улагања.
У Јарковцу у општини Сечањ продаје се кућа од 110 квадрата са 16,5 ари плаца за 18.000 евра.
Кућа, двориште, башта, воћњак
- Кућа старије градње потребна мања улагања да би била усељива. Кућа има две велике собе са улице, две мање из дворишта и велико предсобље. Кров добар, зидови добри, нема влаге, подови бетон-земља, у кући уведена вода у једно оделење, водовод сеоски, струја монофазна...
Поред куће пролази гасовод могућ прикључак на гас. Двориште велико, ограђено, могуће направити башту или воћњак. Кућа у ширем центру са асвалтним путем - наводи власник.
Такође, на огласима се продаје и породична кућа у месту Јовац код Ћуприје од 80 квадрата за 20.000 евра, а према речима власника, идеална је за оне који желе да побегну од градске буке и уживају у тишини, чистом ваздуху и природи.
- Велико и уређено двориште, простор за одмор, породична окупљања или баштованство. Кош у дворишту. Мирно окружење, без саобраћајне гужве. Погодно за породични живот или викендицу - стоји у огласу.
Кућа за 14.000 евра надомак Зрењанина
Укњижена кућа веће површине од 103 квадрата у месту Сечањ продаје се за 14.000 евра.
- Продајем прелепу кућу у месту Крајишник, на само 35 километара од центра Зрењанина. Ова функционална кућа од 103 квадрата налази се на пространом плацу од 16 ари, идеалном за породични живот, пољопривреду или пословне активности.
Кућа је одмах усељива, а уз њу долазе све потребне ствари за удобан боравак - наводи се у у огласу и додаје да кућа има две собе, кухињу и купатило, а налази се на плацу од 16,4 ари са баштом и воћњаком, гаражом, радионицом.