Пратите цену злата!
“ВЕЖИТЕ ПОЈАСЕВЕ! Неизвесност је 'НОВО НОРМАЛНО' и неће нестати” ДИРЕКТОРКА ММФ-А ПОРУЧИЛА: Прави тест тек долази!
ВАШИНГТОН: Глобална економија показује изненађујућу отпорност упркос великим шоковима попут царина које је увео амерички председник Доналд Трамп, али прави тест тек долази, упозорила је данас директорка Међународног монетарног фонда (ММФ) Кристалина Георгијева.
Вежите појасеве. Неизвесност је 'ново нормално' и неће нестати, поручила је Георгијева у говору на форуму Института Милкен у Вашингтону, неколико дана уочи годишњих састанака ММФ-а и Светске банке.
Њене изјаве уследиле су истог дана када је цена злата достигла рекордних 4.000 долара по унци, пошто инвеститори траже сигурно уточиште од слабљења долара и растућих геополитичких напетости.
Према проценама ММФ-а, светска економија би ове године могла да порасте за око три одсто, захваљујући одлучним мерама влада и прилагодљивости приватног сектора.
Георгијева је ипак упозорила да глобална отпорност "још није стварно тестирана" и да би пораст тражње за златом могао бити знак да се тржишта припремају за нови талас нестабилности, преноси АП.
Говорећи о америчкој трговинској политици, истакла је да ефекти Трампових царина још нису у потпуности видљиви и препоручила Вашингтону да смањи јавни дуг и подстиче штедњу домаћинстава.
У Сједињеним Америчким Државама може доћи до преласка притиска са профитних маржи на потрошаче, што би повећало инфлацију и утицало на монетарну политику и раст, упозорила је директорка Међународног монетарног фонда.
Георгијева је такође напоменула да би преусмеравање робе намењене америчком тржишту могло изазвати други талас царина и додатно нарушити глобалну трговину.
Она је такође указала на растуће незадовољство младих због страха да ће зарађивати мање од својих родитеља и апеловала на већу трговинску повезаност Азије, пословне реформе у Африци и јачање конкурентности у Европи.