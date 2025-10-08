broken clouds
Пољопривредници проверите еСандуче! СТИЖУ НОВЦИ ЗА ГОРИВО! Држава исплаћује 89 милиона динара подршке

08.10.2025. 16:31
Пише:
Дневник
Извор:
RTS
Фото: Dnevnik (arhiva)

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде саопштило је да је Управа за аграрна плаћања тог министарства успешно обрадила захтеве поднетих у 2025. години за повраћај акцизе на гориво за рачуне издате крајем 2024. и да је у тој фази поступка донето 8.839 решења о рефакцији у укупном износу од 89 милиона динара.

Сва решења достављена су корисницима путем портала еУправа, наводи се у саопштењу, где се позивају пољопривредници да редовно проверавају своје еСандуче на порталу да би преузели своја решења.

Након прихватања решења, уколико су сагласни са износом, потребно је да се одрекну права на жалбу на порталу еАграр, на тај начин решења постају правоснажна и извршна, што омогућава бржу исплату средстава на рачуне регистроване у Регистру пољопривредних газдинстава.

Министарство пољопривреде и Управа за аграрна плаћања настављају посвећено да раде на обради преосталих захтева, како би сва газдинства у најкраћем року добила припадајућу подршку, каже се у саопштењу.

Истиче се и да овим активностима држава још једном потврђује своју опредељеност да обезбеди брзу, ефикасну и транспарентну исплату подстицаја пољопривредним произвођачима широм Србије.

РТС

 

пољопривредници акцизе на гориво еУправa еаграр
Пише:
Дневник
Бизнис Пољопривреда
