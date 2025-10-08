НЕБОЈША АТАНАЦКОВИЋ УПОЗОРАВА Увођење санкција НИС-у подиже цену горива, а ево и зашто
Привредник и почасни предсеник Уније послодаваца Србије Небојша Атанацковић изјавио је да ће ако сутра ступе на снагу америчке санкција Нафтној индустрији Србије (НИС) бити онемогућен доток сирове нафте која би се у НИС-у прерађивала, што се може одразити на цену горива а самим тим и на грађане и буџет.
Он је за Танјуг рекао да ће држава и поред тога што ће примена санкција НИС-у бити значајан ударац за Србију, енергетску стабилност, привреду и грађане, држава ће то успети да превазиђе јер је имала довољно времена да се припреми од када су најављене санкције.
Атанацковић сматра да је остао однос САД и Русије онакав какав је у почетку био након промене администрације у Америци, вероватно би Србија добила поновно одлагање примене санкција.
"Ми смо овде само колатерална штета. Те санкције су окренуте ка НИС-у што значи да смо у бољем положају него што смо били некада када смо као држава имали санкције. Тада смо практично морали да се сналазимо да би дошли до деривата, а овог пута ће један део тога да преузму компаније које овде послују што ће се додатно одразити на грађане и буџет”, објаснио је он.
На питање како ће се од сутра, ако санкције ступе на снагу, обезбеђивати нафта и шта је главни изазов за функционисање компаније у периоду док трају санкције, Атанацковић је рекао да иако би НИС могао да прерађује око 15 одсто сирове нафте коју добија из Баната, питање је да ли ће НИС уопште бити у ситуацији да послује с обзиром на то да се очекује да ће банке страног власништва у Србији такође бити обухваћене санкцијама.
”Оне неће смети дa раде послове који имају везе са функционисањем НИС-а. Тако велики систем тешко да ће моћи да опстане без подршке банака. Предвиђене су мере одбране, оне ће бити лакше спроводљиве с обзиром на то да санкције нису упућене према земљи већ само ка НИС-у”, напоменуо је он.
Како је навео, уколико је захтев америчке стране усмерен само ка мањинском захтеву руске стране, у том случају би могло да се нађе неко решење да Руси одустану од већинског власништва.
Одговарајући на питање да ли ће и како грађани осетити последице ових санкција када је у питању гориво и цене, Атанацковић је оценио да ће држава применити систем који је применила пре неколико година када је била нафтна криза у свету, који ће омогућити да се смањи акциза, опорезивање како би се регулисале цене горива на пумпама.
”Штета ће свакако настати јер је једна ствар куповати сирову нафту из нафтовода, а друга је ствар увоз нафте цистернама, возивама које су релативно скупи деривати”, додао је он.
Атанацковић је оценио да су Американци чекали да Руси изађу из већег дела власништва, што Руси нису и не би учинили јер сматрају да је то за њих политичка штета.