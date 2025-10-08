clear sky
У НИС још није стигло обавештење о евентуалном новом одлагању санкција; ЈАНАФ ТВРДИ: Није могуће ПРЕДВИДЕТИ ТРАЈАЊЕ РЕСТРИКЦИЈЕ

08.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг

Фото: Промо/ НИС

БЕОГРАД: Нафтна индустрија Србије још није добила никакво обавештење од Министарства финансија САД (ОФАЦ) о евентуалном новом одлагању санкција иако је Јадрански нафтовод (ЈАНАФ) данас  обавестио да је добио продужење лиценце за транспорт нафте Србији до 15. октобра, сазнаје Танјуг.

Продужење лиценце за ЈАНАФ до 15. октобра, према извору Танјуга,  не значи и аутоматско одлагање најављених америчких санкција за НИС, које треба да ступе на снагу у поноћ односно сутра у шест сати ујутру по локалном времену.

"Тренутно ЈАНАФ нема званичне информације о евентуалном издавању лиценце за НИС за наведени период, нити је могуће предвидети трајање санкција и њихов тачан утицај на пословање", додаје се у саопштењу ЈАНАФ-а.

Хрватска фирма наглашава да ће пратити развој догађаја, остати у контакту са корисницима система и кључним актерима и наставити да предузима све расположиве активности како би осигурало стабилно пословање и задовољство акционара, пословних партнера и запослених.

НИС санкције Санкције САД
