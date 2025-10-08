clear sky
ШТА КАЖЕ ЈЕСЕЊИ ПИЈАЧНИ БАРОМЕТАР: Воће и поврће незнатно јефтинији ЦЕНЕ МЕСА И СИРА РАСТУ

08.10.2025. 10:09
Дневник
Дневник/ Блиц
Фото: Canva, ilustracija

На почетку октобра цене на пијацама широм Србије показују занимљиву динамику – док већина воћа и поврћа појефтињује, цене меса и млечних производа настављају да расту.

Према подацима Републичког завода за статистику (РЗС), парадајз, краставац и паприка су значајно појефтинели.

Најјефтинија паприка у Лесковцу сада кошта 140 динара по килограму, што је пад од 10 динара, а највиша цена смањена је са 330 на 250 динара у Ваљеву и Новом Пазару. Краставац је у Лесковцу појефтинио за 30 динара и сада кошта 50 динара по килограму.

Фото: Dnevnik (Filip Bakić)

Парадајз у Београду, Ваљеву и Сремској Митровици задржао је цену од 200 динара, док је у Ужицу сада двоструко јефтинији него пре месец дана. Кромпир, црни лук и купус задржали су приближно исте цене као у септембру, уз мање варијације у појединим градовима.

Воће пада, грожђе и јабуке појефтинили

Од воћа, највећи пад цене забележило је грожђе – са 400 на 250 динара по килограму на београдским пијацама, док се у Лесковцу продаје за 120 динара.

Јабуке су најскупље у Ваљеву (220 динара/кг), а најјефтиније у Врању (100 динара/кг), док су крушке највише коштале у Сремској Митровици (270 динара/кг), а најјефтиније у Врању (160 динара).

Млечни производи: сир скупљи, кајмак појефтинио

Најскупљи домаћи сир на пијацама сада има цену од 900 динара по килограму у Новом Пазару, што је повећање од 100 динара у односу на претходни месец. Најјефтинији килограм сира на пијацама у Краљеву кошта 450 динара.

Фото: pixabay.com

Кајмак је благо појефтинио – највиша цена је у Суботици 1.600 динара, а најнижа у Врању 1.200 динара.

Месо благо скупље

Пилетина бележи раст цене – најскупљи килограм свеже пилећег меса достигао је 400 динара у Новом Пазару, док је најјефтинији у Ужицу, за 260 динара, што је повећање од 20 динара у односу на септембар. 

Свињска крменадла се креће од 610 до 900 динара у зависности од града, док је јунећа розбратна задржала цену од 1.300 динара.

Јесењи пијацни барометар показује да је потрошачима лакше при куповини воћа и поврћа, али да месо и млечни производи све више оптерећују кућни буџет. Пијачне цене пружају шансу за јефтинију зимницу, али за месо и сир потребно је издвојити више.

Дневник/ БЛИЦ

пијаце пијачни барометар поврће воће
Дневник/ Блиц
Дневник
