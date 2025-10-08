МЛАДИМ СТОЧАРИМА 100 МИЛИОНА ДИНАРА ЗА НАБАВКУ ПРИПЛОДНИХ ГРЛА Покрајина расписала конкурс подршке младима у руралним подручјима
Конкурс за доделу средстава за подршку младима у руралним подручјима у АП Војводини у 2025. години за набавку квалитетних приплодних грла, који је расписао Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, отворен је до 17. октобра.
За ове намене предвиђено је укупно 100 милиона динара, а како је наведено у објављеном конкурсу, максималан износ бесповратних средстава по једној пријави не може бити већи од три милиона динара.
Бесповратна средства за подршку инвестиција по конкурсу утврђују се у износу до 90 одсто од укупно прихватљивих трошкова инвестиције и приликом обрачуна узима се вредност инвестиције без пореза на додату вредност (ПДВ).
90 одсто пара бесповратно
Наведено је и да корисник подстицајних средстава може поднети само једну пријаву на конкурс и то за једну врсту животиња. Циљ овог конкурса је, како се истиче, демографска обнова руралних подручја АП Војводине ради подстицања останка младих у руралним подручјима, односно њиховог повратка из градова, а предмет конкурса је подршка новим генерацијама младих пољопривредних произвођача за набавку квалитетних приплодних грла.
24.октобар рок за конкурисање
У конкурсу је објављено и да право на подстицаје остварују физичка лица старија од 18 година, која у моменту подношења захтева не смеју имати више од 40 година, који су први пут уписани у Регистар пољопривредних газдинстава као носиоци пољопривредног газдинства након 1. априла 2024. и нису остваривали право на подстицаје.
Не важи за највеће градове
Право на ове подстицаје немају пољопривредници који живе на територији највећих војвођанских градова.
Као стоји у конкурсу, право остварују подносиоци пријава који имају пребивалиште у насељеном месту у ком се не налази седиште града: Новог Сада, Суботице, Зрењанина, Панчева, Вршаца, Сремске Митровице, Кикинде и Сомбора.
Физичко лице, односно носилац регистрованог пољопривредног газдинства, пријаву са потребном документацијом може доставити лично на адресу Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина број 16, лично или електронским путем преко дигиталне платформе АгроСенс АПВ. Додатне информације могу се добити путем електронске поште pspvojvodina.gov.rs, а термин за консултације може се добити путем телефона број: 021/487- 4411 у периоду од 10 до 13 часова.