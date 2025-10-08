ПОРЕСКА УПРАВА О ОБАВЕЗАМА ЗА 2020. ГОДИНУ Фриленсери имају рок до ОВОГ ДАТУМА да плате порез
Фриленсери који су током 2020. године остварили приходе у обавези да прву рату утврђеног пореза уплате најкасније до 17. новембра 2025. године.
Пореска управа утврдила је решењем пореску обавезу физичким лицима - фриленсерима који су од 1. јануара до 31. децембра 2020. године остварили приходе по основу уговорене накнаде од ауторских и сродних права и уговорене накнаде за извршени рад на које се порез плаћа самоопорезивањем, а обвезници су дужни да прву рату утврђене обавезе уплате најкасније до 17. новембра 2025. године.
Решења ће, у наредним данима, пореским обвезницима бити достављена поштом, наведено је у саопштењу Пореске управе. Утврђене обавезе плаћају се у 120 једнаких месечних износа, с тим да први износ доспева за плаћање 15. у месецу који следи месецу који је наредни у односу на месец у коме је донето решење пореског органа.
Обвезници су дужни да прву рату утврђене обавезе уплате најкасније до 17. новембра 2025. године (првог радног дана након викенда). Обавезе су утврђене на основу података пословних банака о оствареним приходима физичких лица.