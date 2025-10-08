clear sky
16°C
08.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1717
usd
100.1553
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПОРЕСКА УПРАВА О ОБАВЕЗАМА ЗА 2020. ГОДИНУ Фриленсери имају рок до ОВОГ ДАТУМА да плате порез

08.10.2025. 12:38 12:47
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
а
Фото: Pixabay.com

Фриленсери који су током 2020. године остварили приходе у обавези да прву рату утврђеног пореза уплате најкасније до 17. новембра 2025. године.

Пореска управа утврдила је решењем пореску обавезу физичким лицима - фриленсерима који су од 1. јануара до 31. децембра 2020. године остварили приходе по основу уговорене накнаде од ауторских и сродних права и уговорене накнаде за извршени рад на које се порез плаћа самоопорезивањем, а обвезници су дужни да прву рату утврђене обавезе уплате најкасније до 17. новембра 2025. године. 

Решења ће, у наредним данима, пореским обвезницима бити достављена поштом, наведено је у саопштењу Пореске управе. Утврђене обавезе плаћају се у 120 једнаких месечних износа, с тим да први износ доспева за плаћање 15. у месецу који следи месецу који је наредни у односу на месец у коме је донето решење пореског органа. 

Обвезници су дужни да прву рату утврђене обавезе уплате најкасније до 17. новембра 2025. године (првог радног дана након викенда). Обавезе су утврђене на основу података пословних банака о оствареним приходима физичких лица. 

фриленсери
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Бизнис Најновије вести
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај