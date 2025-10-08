ДА ЛИ ВАС ИНСТАГРАМ ШПИЈУНИРА? Директор платформе Адам Мосери ОТКРИВА ИСТИНУ
Годинама кружи мит да Инстаграм користи микрофон телефона како би шпијунирао разговоре и на основу њих приказивао огласе.
Директор платформе Адам Мосери сада је одлучио да пресече гласине и открио како бисте одмах знали да вас апликација заиста прислушкује.
Корисници Инстаграма и Фејсбука годинама су убеђени да их апликације ослушкују. Често тврде да им се појављују рекламе за производе о којима су причали са пријатељима, иако их нису тражили на интернету. Ова случајност хранила је сумњу да апликације тајно активирају микрофон.
Мосери је у свом видео-обраћању изјавио да је ова прича "мит" и нагласио да Инстаграм не користи микрофон телефона за прислушкивање корисника. Истакао је да би таква пракса била озбиљно кршење приватности и да би је корисници лако приметили: батерија би се много брже празнила, а на екрану би се упалио индикатор који показује да је микрофон укључен. То су према њему два знака који највише одају апликацију која шпијунира.
Зашто вам се чини да Инстаграм прати разговоре
Мосери је навео четири разлога због којих корисници имају утисак да их Инстаграм прати. Први је да људи често пре него што причају о производу кликну на њега на неком сајту, па их оглашивачи касније циљају рекламама.
Други разлог је да платформа повезује интересовања корисника са пријатељима и људима сличних навика, па огласи стижу и без разговора. Трећи је да је корисник можда већ раније видео рекламу, али тога није био свестан, а управо га је та реклама навела на разговор о производу.
Као четврти разлог Мосери наводи чисту случајност, истичући да таква поклапања понекад настају без икакве скривене радње апликације.
Мета је годинама раније негирала прислушкивање
Још 2016. године Facebook је званично изјавио да не користи микрофон телефона за приказивање огласа, а 2018. ту тврдњу је пред америчким Сенатом поновио и директор компаније Марк Закерберг.
Упркос томе, мит о прислушкивању опстаје, а Мосери признаје да многи и даље неће поверовати његовом објашњењу.