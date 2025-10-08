БОРБА ОКО ПРОИЗВОДЊЕ ЧЕЛИКА СЕ НАСТАВЉА Европа царинама штити радна места, Британци у великом проблему
ЛОНДОН: Предлог Европске уније да повећа царине на челик и драстично умањи увозне квоте изазвао је велико негодовање у Великој Британији.
ЕУ је у уторак објавила планове за смањење бесцаринских квота на увоз челика, предлажући смањење од 47 одсто у поређењу са квотама из 2024, односно на ниво од 18,3 тоне годишње, пренео је Си-Ен-Би-Си (CNBC).
Истовремено Брисел би требало да повећа царине са 25 одсто на 50 одсто на све количине увезене изнад задатих квота.
Потенцијално повећање царина додатно би оптеретило индустрију челика у Великој Британији, која је ионако у тешкоћама, јер је већ претрпела низ проблематичних ситуација, међу којима су затварање железара што је довело до губитка хиљада радних места, као и америчке царине од 25 одсто на извоз челика у Сједињене Америчке Државе.
"Ово је можда највећа криза пред којом се британска челична индустрија икада нашла", рекао је генерални директор индустријског тела компаније Ју-кеј стил (UK Steel) Герет Стејс.
Европска комисија (ЕК) је саопштила да су мере одговор на позиве радника, индустрије и неколико држава чланица "да се обезбеди снажна и трајна заштита челичној индустрији Европске уније, са циљем очувања радних места у ЕУ и подршке сектору у вези са декарбонизацијом".
Овај предлог, ако га званично усвоје ЕК и Европски парламент, замениће заштитну меру Европске уније за челик, која треба да истекне до јуна 2026. године.